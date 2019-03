Rugby | Sei Nazioni | Italia | non basta la voglia | l' Inghilterra domina 57-14

Sei Nazioni Rugby - Inghilterra-Italia 57-14. Dura lezione per gli azzurri : LONDRA - Quattro su quattro: servirà una grande prestazione tra una settimana all'Olimpico, contro la Francia, nell'ultimo turno del Sei Nazioni 2019, per evitare all'ItalRugby l'umiliazione del '...

Classifica Sei Nazioni Rugby 2019 : calendario - date - risultati e punti. Galles e Inghilterra in lotta per il trofeo : Partirà venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: l’Italia farà visita alla Scozia nella prima giornata, poi riceverà il Galles. Dopo il riposo, gara in casa con l’Irlanda, a seguire, dopo un’altra settimana di riposo, partita fuori casa, questa volta in Inghilterra. Chiusura del torneo contro la Francia nella quinta giornata, ancora in ...

Rugby - Sei Nazioni : Alle 17.45 Inghilterra-Italia. Budd : 'Rispondere fuoco al fuoco' : Attenti a quei tre. Alle 17.45 si gioca Inghilterra-Italia, quarto turno del Sei Nazioni, diretta DMax, e tra le tante preoccupazioni per gli azzurri c'è una linea di trequarti inglese mai così ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : il Galles soffre ma vince in Scozia senza bonus e resta in testa : Serviva una vittoria, fondamentale per rimanere in testa e chiudere la penultima tornata di gare ancora al comando della classifica: il Galles ci è riuscito. A Murrayfield i Dragoni hanno sofferto molto l’orgoglio dei padroni di casa della Scozia, ma sono riusciti lo stesso ad imporsi per 18-11 (senza punto di bonus), portandosi così a quota 16 nella classifica del Sei Nazioni, quando manca solo l’ultima giornata. In caso di ...

Rugby – Sei Nazioni femminile : l’Italia asfaltata dall’Inghilterra - pesante ko per le azzurre : Sei Nazioni femminile: a Exeter l’Inghilterra supera 55-0 l’Italdonne nel quarto turno Nella quarta giornata del Women’s Six Nations 2019 al Sandy Park di Exeter l’Inghilterra supera 55-0 l’Italdonne. La squadra di Andrea Di Giandomenico – che al 3’ minuto è costretto a rinunciare a Gaia Giacomoli per infortunio – tiene bene il campo ma alla prima vera offensiva l’Inghilterra va in vantaggio con una bella azione in velocità che ...

LIVE Inghilterra-Italia Rugby - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : azzurri per l’impresa impossibile a Twickenham : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby: seconda ed ultima trasferta per la Nazionale italiana che vola nell’inferno di Twickenham per affrontare i padroni di casa dell’Inghilterra. Altra mission impossible per la squadra di Conor O’Shea: dopo la sfida in casa con l’Irlanda, nella quale gli azzurri si sono disimpegnati al meglio sfiorando l’impresa, ora caccia ad ...

LIVE Scozia-Galles Rugby - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Scozia-Galles, match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby. Penultima giornata al Murrayfield, in un match sempre molto sentito in Gran Bretagna. Derby, o quasi, che significa molto per i gallesi: la classifica vede i verdi al primo posto, ma la voglia dei cugini di fare uno sgarbo è tanta. La Scozia vuole dare filo da torcere davanti ai propri tifosi: il cucchiaio di legno è ...

LIVE Inghilterra-Italia Rugby femminile - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : sfida impossibile per le azzurre contro la capolista : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inghilterra-Italia, gara valida per il Sei Nazioni di rugby femminile: dopo la vittoria nel match d’esordio in Scozia per 7-28 (incamerato anche il punto di bonus offensivo) le azzurre di Andrea Di Giandomenico hanno pareggiato a Lecce con il Galles per 3-3, e poi hanno fatto un passo deciso verso il terzo posto finale battendo l’Irlanda per 29-27 ed ora si apprestano a giocare in ...

Inghilterra-Italia Rugby femminile - Sei Nazioni 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : L’attesa è terminata, ora arriva il primo dei due match fuori portata per l’Italia al Sei Nazioni femminile di rugby: le azzurre sono volate in Inghilterra per affrontare nella quarta giornata del torneo le padrone di casa, che fin qui hanno vinto con bonus offensivo tutti gli incontri disputati e si avviano alla conquista del torneo da dominatrici. La sfida tra Inghilterra ed Italia si giocherà sabato 9 marzo alle ore 13.05 italiane ...