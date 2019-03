Rugby – Sei Nazioni femminile | l’Italia asfaltata dall’Inghilterra | pesante ko per le

sportfair

(Di sabato 9 marzo 2019) Sei: a Exeter l’Inghilterra supera 55-0 l’Italdonne nel quarto turno Nella quarta giornata del Women’s Six Nations 2019 al Sandy Park di Exeter l’Inghilterra supera 55-0 l’Italdonne. La squadra di Andrea Di Giandomenico – che al 3’ minuto è costretto a rinunciare a Gaia Giacomoli per infortunio – tiene bene il campo ma alla prima vera offensiva l’Inghilterra va in vantaggio con una bella azione in velocità che porta Breach in meta accanto alla bandierina sul lato destro d’attacco. La trasformazione da posizione defilata di Harrison porta la sua squadra sul 7-0 al 13’.ha una ghiotta occasione per andare in meta sull’asse Muzzo-Rigoni ma il numero 10 in forza al Valsugana sbaglia l’ultimo passaggio che avrebbe lanciato l’ala Azzurra in campo aperto. Sul ribaltamento di fronte un recupero last minute della stessa Muzzo evita una meta ...

