Rosarno | premio antimafia nella scuola diretta dalla preside imputata In sala

(Di sabato 9 marzo 2019) La consegna dei premi? In un liceo guidato da una dirigente, rinviata a giudizio per due episodi di abuso d’ufficio nell’inchiesta della Procura di Reggio Calabra sull’utilizzo improprio dei fondi pubblici destinati all’associazione“Riferimenti”. È avvenuto a, in provincia di Reggio Calabria, dove è stato consegnato ilnazionale “Impastato-Valarioti” dedicato alla memoria del giornalista di Cinisi ucciso da Cosa nostra e dell’ex sindaco comunista della cittadina calabrese ammazzato‘ndrangheta nel 1980. Il tutto con il patrocinio del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.Magistrati, scrittori, giornalisti ma anche il fratello di Paolo Borsellino, Salvatore, sono stati premiati dal comitato scientifico deldi cui fa parte anche laMariarosaria Russo, sotto processo davanti al Tribunale di Reggio Calabria. Ed ...

