Roma | Ranieri alle prese con l' emergenza | anche Zaniolo rischia di saltare l' Empoli

Ranieri : 'Nessuna vittoria puà ripagare lo scudetto mancato con la Roma' : 'Il titolo con il Leicester? Niente mi può ripagare di quello scudetto mancato per un soffio con la Roma', lo ha detto il nuovo tencico giallorosso Claudio Ranieri in un'intervista rilasciata alla Tv ...

Roma-Empoli - la probabile formazione giallorossa : Manolas out - dubbio Schick per Ranieri : Roma-Empoli è l'ultimo match in programma lunedì 11 marzo per la ventisettesima giornata di Serie A. Claudio Ranieri debutterà sulla panchina giallorossa con importanti problemi di formazione, dovuti alle tante assenze da gestire, tra squalificati e infortunati. Un match che in ogni caso la Roma dovrà vincere a tutti i costi, non solo per cancellare i ko nel derby e in Champions League, ma anche perché un mancato successo allontanerebbe la ...

Roma-Empoli dell'11 marzo vede il debutto di Ranieri - gara su Sky Sport alle 20 : 30 : Qualche settimana fa nessuno avrebbe potuto immaginare che Roma-Empoli sarebbe stata una gara così importante, ma dopo una serie di risultati deludenti (1-7 di Tim Cup con la Fiorentina, 0-3 con la Lazio, 1-3 col Porto in Champions) Roma-Empoli è diventato il match di esordio di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa dopo l'addio di Di Francesco. Il compito di Ranieri, da poco esonerato dal Fulham, ma entrato nella storia della Premier per ...

Roma - Ranieri freme : “Non ho dormito la notte” : Subito al lavoro. Non c’è tempo di pensare in casa Roma. Gli eventi si susseguono ad una velocità tremenda. Sconfitta ed eliminazione in Champions, esonero Di Francesco, rescissione Monchi, arriva Ranieri. E lunedì c’è subito la sfida all’Empoli. L’ex Fulham, atterrato nella mattinata di ieri nella capitale, ha espresso la sua come neo tecnico giallorosso: “Stanotte non ho dormito, sono felice. Ho già parlato ...

Ranieri - un uomo chiamato Roma : ... che, con Fienga, lo ha accolto per primo a Trigoria 'Claudio non è solo un tifoso della Roma, ma è uno degli allenatori più esperti nel mondo del calcio, abbiamo bisogno di mani esperte', le parole ...

Ranieri con la Roma fino a giugno. Pallotta : “Voglio posto in Champions” : Ancora in panchina, di nuovo a Trigoria. Claudio Ranieri e la Roma hanno deciso di fare il bis dopo i 18 mesi tra il 2009 e il 2011 in cui sfiorarono lo scudetto. Al momento con un contratto fino al 30 giugno, poi si vedra'. "Sono felice di essere tornato a casa - le parole del tecnico di San Saba -. Quando la Roma ti chiama e' impossibile dirle di no". Anche se mancano appena dodici giornate al termine del campionato, e la casa continua a ...

Roma - Ranieri torna a casa : mazzo di fiori alla moglie e cena con lo staff : Una lunga giornata per Claudio Ranieri , cominciata questa mattina con l'arrivo a Roma e terminata a notte fonda a casa . Il neo tecnico giallorosso è carico e pronto a sfidare le pretendenti al ...

La Roma ufficializza Ranieri. Pallotta : 'Con lui arriveremo in Champions' : 'Claudio non è solo un tifoso della Roma, nato e cresciuto nella Capitale, ma è uno degli allenatori più esperti nel mondo del calcio', ha dichiarato Francesco Totti . 'Ora abbiamo bisogno di mani ...

Roma. Francesco Totti scommette su Claudio Ranieri : Iniziano tre mesi importanti per la Roma e per Claudio Ranieri. “Siamo lieti di dare il bentornato a Claudio Ranieri”

Ranieri : "Quando la Roma chiama non si può dire di no : ora ci giochiamo il futuro" : "Siamo lieti di dare il bentornato a Claudio Ranieri ": con queste parole di James Pallotta, la Roma ha ufficilizzato l'accordo con il tecnico che sostituisce Eusebio Di Francesco. "L'obiettivo è ...

Forse la questione sta sfuggendo di mano: abbiamo vinto di più, e quando c'è una nostra partita in televisione facciamo più share, dicono giustamente le ragazze campionesse del mondo in carica. Vero, ...

Ranieri e la nostalgia all’amatriciana della Roma : Pubblichiamo in anteprima l'articolo di Jack O'Malley che trovate all'interno del Foglio sportivo di sabato 9 marzo (che potete leggere qui dalle ore 23 di venerdì 8 marzo) Quando pensi che nessuna squadra al mondo sia capace di farsi più male dell’Inter, ecco che arriva la Roma a ricordarti che i

