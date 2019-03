Roma | nuovo colpo di scena per la panchina

Ranieri nuovo allenatore della Roma : il primo incontro con calciatori e dirigenti [FOTOGALLERY] : 1/14 ...

Calcio - Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma : “Sono felice di essere tornato a casa - impossibile dire di no” : Adesso è ufficiale! Dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco in seguito all’eliminazione dalla Champions League contro il Porto, la società giallorossa ha presentato oggi Claudio Ranieri, nuovo allenatore della Roma. Il tecnico laziale torna a Trigoria dopo una prima esperienza tra 2009 e 2011, durante la quale aveva persino sfiorato lo scudetto. “Sono felice di essere tornato a casa. Quando la Roma ti chiama è impossibile dirle di ...

Arriva anche l’ufficialità : Ranieri è il nuovo allenatore della Roma [FOTO] : Come ampiamente anticipato nella giornata di ieri, è Claudio Ranieri il nuovo allenatore della Roma. E’ Arrivata anche l’ufficialità dell’ex tecnico del Fulham, che torna nella capitale dopo otto anni. Lo comunica la stessa società giallorossa attraverso il profilo ufficiale Twitter. L’allenatore di Testaccio era sbarcato questa mattina all’aeroporto di Ciampino ed è già pronto a dirigere la squadra in vista ...

Roma. Ufficiale - Claudio Ranieri nuovo tecnico : Il giorno dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco, arriva anche l'ufficialità di Claudio Ranieri. Per il tecnico contratto fino a giugno 2019

Roma - Claudio Ranieri nuovo allenatore : 17.12 Ora è ufficiale: Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma. Il tecnico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2019. Ranieri, già sulla panchina giallorossa tra il 2009 e il 2011, prende il posto di Eusebio Di Francesco esonerato ieri, dopo l'eliminazione dalla Champions League. "Sono felice di essere tornato a casa. Quando la Roma ti chiama è impossibile dirle di no" ha dichiarato Ranieri.E il presidente James Pallotta: ...

Roma - Claudio Ranieri è ufficialmente il nuovo allenatore - Sky TG24 - : Il Romano classe 1951 sostituisce l'esonerato Eusebio Di Francesco e torna sulla panchina giallorossa dopo il biennio 2009-2011 in cui sfiorò uno Scudetto. Per lui quest'anno anche un'esperienza poco ...

Ufficiale - Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma : La Roma ha comunicato ufficialmente che Claudio Ranieri sarà l’allenatore dei giallorossi fino al 30 giugno 2019. Il tecnico torna a Roma dopo una prima esperienza iniziata nel 2009 e conclusasi nel 2011. Di recente Ranieri è stato esonerato dal Fulham, club di Premier League che ha guidato per un periodo da subentrato. Questo il […] L'articolo Ufficiale, Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma è stato realizzato da Calcio e ...

Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma : La Roma ha assunto Claudio Ranieri come suo nuovo allenatore in sostituzione di Eusebio Di Francesco, esonerato giovedì sera in seguito all’eliminazione della squadra dalla Champions League. Ranieri ritorna ad allenare la Roma dopo otto anni: ha firmato un contratto

Roma - Ranieri nuovo allenatore : attese firma e ufficialità : Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma. Terminata l'avventura di Eusebio Di Francesco , ufficialmente esonerato dalla società dopo l'eliminazione dalla Champions League con il Porto, sarà ...

Roma - Ranieri sarà il nuovo allenatore : la sua storia giallorossa in tre atti : E che, grazie a quanto fatto nel 2016 con il Leicester , è conosciuto e rispettato nel mondo, che ormai lo definisce Sir Claudio . In Inghilterra è passato da essere Tinkerman, erano i tempi della ...

Roma - Ranieri nuovo allenatore : Già al termine della sfida contro il Porto, la notizia era nell'aria. Meno di 24 ore dopo è diventata ufficiale: Eusebio Di Francesco è stato esonerato, e la panchina della Roma è stata affidata a Claudio Ranieri, che torna in giallorosso otto anni dop. Di Francesco, rientrati dal Portogallo, ha diretto il suo ultimo allenamento, e mentre la squadra era in campo nel tentativo di smaltire la delusione ...

Di Francesco esonerato - riecco Ranieri a Roma : al nuovo tecnico 3 mesi di contratto : Via Eusebio Di Francesco, riecco Claudio Ranieri per salvare il salvabile e centrare il quarto posto in campionato. Dopo l'addio all'Europa la Roma cambia esonerando l'uomo che ha...

Nuovo allenatore Roma : chi è il successore di Eusebio Di Francesco : Nuovo allenatore Roma: chi è il successore di Eusebio Di Francesco Se ne parla da mesi ma a questo punto è certo l’esonero di Eusebio Di Francesco dalla panchina della Roma. Infatti la sconfitta in Portogallo e l’eliminazione dalla Champions League sono costate care all’allenatore giallorosso. Nuovo allenatore Roma, i nomi più ricorrenti Tante le ipotesi circolate in queste settimane sui nomi del possibile sostituto ...

Di Francesco esonerato?/ Roma - furia Pallotta : Donadoni o Ranieri nuovo allenatore : Di Francesco esonerato? Pallotta è una furia dopo il Porto, intanto prendono quota i nomi di Roberto Donadoni e Claudio Ranieri