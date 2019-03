Roma: furti e pestaggi, presa baby gang

E' stata sgominata dagli agenti del commissariato Lido un'agguerritache imperversava principalmente nella zona della fermata metro di Acilia, ma che faceva incursioni anche nella Capitale. Estorsioni,, rapine ei reati di cui dovranno rispondere, a vario titolo, quattro minorenni, tre dei quali raggiunti da ordine di custodia cautelare in carcere.(Di sabato 9 marzo 2019)

