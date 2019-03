Roberto Fico | Eravamo No Tav prima di essere M5S È una battaglia identitaria

huffingtonpost

(Di sabato 9 marzo 2019) LaNo Tav sta restituendo compattezza al Movimento 5 stelle. Le voci dissonanti rispetto alla linea indicata da Luigi Di Maio sono poche e gli ortodossi, guidati da, sono sempre più convinti che non ci siano passi indietro possibili. Il presidente della Camera, a Napoli per un convegno, ha spiegato che il no alla Tav "non è un atto ideologico" ma "unadel Movimento 5 Stelle".Il Movimento 5 stelle è No Tav o non è, in altre parole, secondo la terza carica dello Stato "nel 2005 lariunione non del Movimento perché non esisteva, ma dei meet up che nascevano fu fatta a Torino perché quel giorno c'era la grande manifestazione per dire no alla Tav - raccontaun centinaio di persone, oggi alcuni non ci sono, c'era anche Beppe Grillo, finì la riunione e andammo tutti alla ...

