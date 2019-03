Roberto Calderoli: “Ho il cancro da sei anni, stavolta ho avuto la sensazione di non farcela”

(Di sabato 9 marzo 2019), senatore della Lega, racconta al Corriere della Sera la sua battaglia contro ilche va avanti da più di seie il suo ultimo intervento, a gennaio: "Questa volta holadi non farcela”. Sei anno in cui l'impegno politico non è mai stato messo in secondo piano: "Appena avevo un po’ di energie tornavo in prima fila. Poco importa se sotto la giacca tenevo nascosti i drenaggi".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...