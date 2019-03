Ritrovato il relitto del Giovanni dalle Bande Nere | un superstite | “il mio cuore e il mio

Ritrovato a sud di Stromboli il relitto dell'incrociatore Giovanni delle Bande Nere - affondato nel '42 : Le profonde acque del Tirreno lo hanno nascosto per 77 anni, a sud di Stromboli, dove era stato silurato nell'aprile del 1942 in piena II Guerra Mondiale portando alla morte - in uno degli naufragi più drammatici della storia militare italiana - buona parte dei 507 marinai a bordo, vinti dalle ferite, dallo choc, dall'acqua gelida che si era tinta di nero per le tonnellate di nafta fuoriuscita dai serbatoi. L'incrociatore leggero Giovanni ...