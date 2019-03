Ritrovato a Stromboli l' incrociatore Giovanni dalle Bande Nere affondato nel ' 42

agi

(Di sabato 9 marzo 2019) Il cacciamine Vieste della Marina Militare, durante un'attività di verifica tecnica e sorveglianza dei fondali nel Mar Tirreno presso l'isola di, hail relitto dell'LeggeroDelleNere affondato nel 1942.Il relitto è stato localizzato e identificato a circa 11 miglia nautiche a sud dell'isola dia una profondità compresa tra i 1460 e i 1730 metri, in una posizione compatibile con quella del suo affondamento avvenuto il primo aprile del 1942, mentre era in trasferimento da Messina a La Spezia, per effettuare alcune riparazioni in Arsenale scortato dal cacciatorpediniere Aviere e dalla torpediniera Libra.Durante la navigazione, alle ore 9 circa, fu colpito da due siluri lanciati dal sommergibile britannico H.M.S. Urge. L', spezzato in più tronconi, affondò rapidamente. Nell'evento ...

