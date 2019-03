Risultati NBA – Thompson da urlo nel successo di Golden State su Denver | i Clippers si

sportfair

(Di sabato 9 marzo 2019) Sono trentanove i punti messi a referto dal giocatore di, nettamente il migliore in campo nel match con. Harden trascina Houston, niente da fare per i Pelicans al cospetto di Toronto Dopo il ko con Boston,torna a vincere davanti al proprio pubblico, stendendo 122-105 iNuggets. Prestazione pazzesca di Klay, capace di mettere a referto ben 39 punti, conditi da 3 rimbalzi e quattro assist nei 35 minuti giocati. Niente da fare per gli ospiti alla Oracle Arena, rimasti sempre sotto nel punteggio a causa di una lenta partenza che condiziona l’intero esito dell’incontro. Per gli Warriors bene anche Kevin Durant, sono ventisei i punti per lui in 36 minuti di gioco.Un Gallinari pazzesco trascina invece i, il cestista azzurro segna 34 punti neldi Los Angeles con Oklahoma, costretta ad alzare bandiera bianca ...

