Rifiuti | l’export milionario della monnezza Italia-Romania per bruciare a costo zero Tra

(Di sabato 9 marzo 2019) Di Cecilia Anesi, Cecilia Ferrara, Luca Rinaldi, evitare discariche e guadagnarci pure. È la strategia waste to energy che da una dozzina d’anni fornisceai cementifici. Questi intanto risparmiano su carbone e petrolio e vengono pure pagati. Sulla carta la soluzione perfetta ad uno dei maggiori problemi di quest’epoca e particolarmente caldo in: lo smaltimento dei. Chi difende questa pratica sostiene che i benefici siano molteplici: ibruciano ad alta temperatura, rilasciando quindi poco gas serra rispetto ai carburanti classici esignifica meno discariche. Un’inchiesta dei due centri di giornalismo d’inchiesta rumeno Rise Project eno Irpi, coordinati dalla rete Organized Crime and Corruption Reporting Project, svela come questo patto tra cementieri e istituzioni sia meno “sano” di ciò che si vuole ...

