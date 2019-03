RETROSCENA Salvini rinvia la Tav per decidere con Berlusconi il voto anticipato

[Il RETROSCENA] L'Opa di Salvini e Toti sui moderati - ma sinistra è di nuovo in campo : Basta vedere la composizione geografica, economia e sociale di quei voti: quartieri borghesi, aree metropolitane lombarde, ceto medio riflessivo al Sud. Insomma, è gente che non voterebbe mai "questo"...

I RETROSCENA di Blogo : Foa e Salvini riscrivono il piano industriale di Salini che ha dietro di se l'ombra di due pretendenti : Come'è bella la Rai, com'è grande la Rai, com'è viva la Rai, com'è allegra la Rai, parafrasando il pezzo di Giorgio Gaber "Com'è bella la città" del 1969. L'attuale amministratore delegato della tv pubblica sta per presentare al consiglio di amministrazione della Rai il piano industriale da lui commissionato al consulente "Boston Consulting Group" che strizza l'occhio alla riorganizzazione del gruppo televisivo pubblico France Tèlèvision ...

[Il RETROSCENA] Per Salvini parte la fase 2. Cosa deve fare il ministro per non farsi fagocitare dagli insuccessi dei 5 Stelle : ... anche perchè il presidente del Consiglio non può avere altre prospettive politiche autonome, l'asse fra Moavero Milanesi e Giovanni Tria regge ed è la migliore garanzia per il Colle e per il mondo. ...

Matteo Salvini - il RETROSCENA : ecco il suo piano per un nuovo centrodestra : In molti in questi giorni hanno finto di non comprendere le parole di Matteo Salvini sul futuro del centrodestra e si sono affrettati a spiegare ai loro accoliti che il leader del Carroccio avrebbe detto «mai più al governo con il centrodestra» e non come realmente accaduto, «mai più con il "vecchio

[Il RETROSCENA] Mattarella pronto a favorire l'ascesa di Salvini a Palazzo Chigi : Tempi duri per il M5s. Secondo un retroscena svelato da Dagospia in caso di nuova sconfitta alle elezioni europee di fine maggio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, potrebbe spingere ...

Dagospia - il RETROSCENA dal Quirinale che incorona Salvini : "Perché ora può fare il premier" : A furia di leggere analisi politiche su una possibile alleanza di governo tra Movimento Cinque Stelle e Partito democratico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarebbe sempre più in difficoltà nel contenere la sua irritazione. Come riporta un retroscena di Dagospia, l'ultimo caso è acc

Fabio Rampelli : "Se Salvini ci chiedesse di entrare nel governo...". RETROSCENA sui meloniani : botto leghista : Prime avvisaglie di crisi per Matteo Salvini. Ne è convinto Augusto Minzolini, che nel suo Retroscena sul Giornale riporta le confidenze di Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia. "Se Salvini ci chiedesse di entrare al governo - spiega l'onorevole - dovremmo pensarci due volte: prima ha succh

Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti - il RETROSCENA incrociato : "La fine di un incubo". Sì - cade il governo : "La stagione di Matteo Salvini il temporeggiatore sta per finire". Un retroscena di Francesco Verderami sul Corriere della Sera legge le carte al leader della Lega, puntando sul fatto che presto arriverà la rottura con Luigi Di Maio. Questione di mesi o di settimane? Di sicuro, le promesse sulla ten

Matteo Salvini - il RETROSCENA : Giorgia Meloni entra nel governo - Guido Crosetto ministro della Difesa : Se la crisi economica che sempre più si sta delineando dovesse mettere in crisi il governo giallo-verde, lo stesso esecutivo sarà costretto ad allargare la maggioranza e in questo scenario, scrive Augusto Minzolini su Il Giornale, non solo si fa sempre più concreta l'ipotesi di una manovra correttiv

Matteo Salvini - il RETROSCENA : sale la tensione con il Movimento 5 stelle sull'autonomia : Matteo Salvini e i suoi, chiusa la votazione online del Movimento 5 stelle, hanno ricominciato ad andare in pressing per l' autonomia delle Regioni in un clima tesissimo, da resa dei conti. Riporta il ...

Salvini e la crisi di governo - RETROSCENA : "Stavolta va fino in fondo". Lega Caterpillar - Di Maio schiacciato : È tranquillo, Matteo Salvini, sul voto online dei grillini che lunedì potrebbe dare il via libera al processo al ministro degli Interni sul caso Diciotti. Molto meno sulla frenata del M5s sulle autonomie differenziate per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Su questo tema, più che sugli altri, il g

Giuseppe Conte e Matteo Salvini - il RETROSCENA : al Consiglio dei ministri non si incrociano nemmeno : Matteo Salvini e Giuseppe Conte, nel Consiglio dei ministri che doveva essere fondamentale, non si sono nemmeno incrociati. Il vicepremier leghista è arrivato con un'ora e mezzo di ritardo quando il presidente del Consiglio era già andato via da trenta minuti. Pare per impegni privati, dicono nello