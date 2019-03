Replica de ' Il silenzio dell' acqua' | la puntata d' esordio online su Mediaset Play

Il Silenzio Dell’Acqua dove vedere le puntate in tv - streaming e Replica : IL Silenzio Dell’Acqua dove vedere . Venerdì 8 marzo 2019 arriva su Canale 5 la nuova fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica . TUTTO SULLA FICTION #IL Silenzio DELLACQUA Il Silenzio Dell’Acqua dove vedere le puntate in tv e replica Le tre puntate della fiction andranno in onda in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:15 circa. Le prime due puntate vanno in ...

Replica Il silenzio dell'Acqua - la prima puntata visibile in streaming su MediasetPlay : Da stasera debutta in prime time su Canale 5 la nuova fiction dal titolo Il silenzio dell'Acqua, che vede tra i suoi protagonisti l'inedita coppia composta da Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Un nuovo prodotto in quattro serate che sembra avere tutte le carte in regola per ottenere dei buonissimi risultati d'ascolto e che si potrà vedere non soltanto in televisione, ma anche in streaming online accedendo al sito web gratuito MediasetPlay Dove ...