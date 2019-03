Renzi | su Tav Conte peggio sor Tentenna

Chiamparino : 'Manfrina insopportabile'. Renzi : 'Sulla Tav si vedrà se Salvini è un leader o no' : Lo sprona così, Renzi, Salvini, animando il nuovo corso del Pd di inizio era Zingaretti: lasciandosi alle spalle dubbi e perplessità sull'opera che sta infiammando il governo e che il governatore del ...

Nicola Zingaretti - il nuovo segretario cancella Renzi dal Pd : "Non lo votavo neanche quando era potente" : I primi attacchi di Nicola Zingaretti da segretario Pd sono tutti contro il sovranismo e Matteo Salvini, così da recuperare il prima possibile quegli elettori che fino a oggi non sentivano neanche un mormorio da parte dei dem. Da Zingaretti arriva almeno una posizione chiara e netta, tanto contro i

Renzi vs Giarrusso : “Ha detto che meritavo impiccagione”. Poi lo sfotte : “La natura è stata poco clemente con lui…” : L’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, alla prima uscita pubblica dopo gli arresti domiciliari dei suoi genitori, si scaglia dal palco del Lingotto di Torino, dove ha presentato il suo libro, contro il senatore Mario Giarrusso. Facendo proiettare un’immagine del parlamentare pentastellato, l’ex leader del Pd dice: “La natura è stata poco clemente con lui”. Poi l’attacco: “Ha detto che meritavo ...

Dipendente di Tiziano Renzi : "La truffa dei volantini fruttava 15mila euro a settimana" : Un capannone che non si trova e che, secondo quanto scritto da Repubblica, nessuno, a Rignano sull'Arno, sa dove sia. Secondo quanto riportato da Libero, al centro dell'inchiesta che ha portato Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex segretario del Partito democratico, ai domiciliari ci sarebbe questa struttura. Che, nelle carte degli investigatori, ricorre spesso. I volantini "al macero"Ma dentro all'inchiesta si inserirebbe anche un ...

Tav - intesa per mozione Lega-M5s : «Ridiscutere integralmente il progetto». Renzi attacca : voto di scambio : Accordo M5s-Lega sul testo della mozione sulla Tav depositata alla Camera. Il testo è stato firmato dai capigruppo di 5 Stelle e Lega, Francesco D'Uva e Riccardo...

Tav - mozione M5s-Lega : “Va ridiscussa totalmente”. Matteo Renzi : “Voto di scambio Salvini-Di Maio” : Trovato l'accordo sulla Tav tra Movimento 5 Stelle e Lega: l'opera "va ridiscussa integralmente", recita la mozione firmata dai due capigruppo. In realtà è solo un modo per prendere tempo. Il Pd attacca con Matteo Renzi: "Di Maio salva Salvini dal processo e la Lega in cambio rinuncia a fare la Tav. Tecnicamente è voto di scambio, politicamente uno schiaffo al Nord produttivo".Continua a leggere

Tiziano Renzi diceva : “Non ho dipendenti in nero”. L’ex lavoratore coop : “Io pagato cash. E rendicontavo a ‘Lalla’” - la moglie : “Un libero cittadino che fino a 63 anni aveva commesso forse quale unica infrazione un eccesso di velocità“. Nel suo ultimo libro ‘Un’altra strada‘ Matteo Renzi scrive così del padre Tiziano, da lunedì sera agli arresti domiciliari insieme alla moglie Laura Bovoli con l’accusa di bancarotta fraudolenta e false fatture. A leggere le carte dell’ordinanza firmata dal gip Angela Fantechi emerge una realtà ...

Renzi : 'Pci vinceva perché stava tra gente? Non vinceva mai..' : "Il Pci stava in mezzo alla gente e per questo vinceva? Non vinceva mai. La più grande affermazione della sinistra nella storia d'Italia é stata nel 2014 con il Pd alle Europee". Lo ha detto Matteo ...

ATP New York – LoRenzi vince la maratona con Sandgren e si qualifica agli ottavi - americano ko in tre set : Match tiratissimo tra l’italiano e lo statunitense, con Lorenzi che riesce ad avere la meglio dopo due ore e mezza di gioco Partita lunghissima ed estenuante, risolta da Paolo Lorenzi al terzo set. Il tennista italiano riesce a staccare il pass per gli ottavi di finale del torneo ATP di New York, superando in tre set tirati l’americano Sandgren. L’azzurro comincia benissimo vincendo il primo set al tie-break, salvo poi ...

Matteo Renzi : “Toninelli non è cattivo - ma non ci arriva. Sulla Tav decide il Parlamento” : Matteo Renzi contro il ministro Danilo Toninelli: "Toninelli non è cattivo, ma proprio non ci arriva. Ieri l'ennesima gaffe sull'A22: ha detto che tornerà pubblica e non sa che è già pubblica. Ma oggi ha fatto peggio. L'Unione Europea ha detto che potrebbe toglierci i soldi della Tav. E Toninelli ha risposto all'UE: qui c'è un Governo sovrano che decide. Falso".Continua a leggere

ESCLUSIVA Sen. Ortis - M5S - : "La TAV? Opera faraonica che non porta benefici alla cittadinanza. Renzi e Berlusconi? Due macchiette" : ... ponti, strade e ferrovie del nord Italia, evitando altri terribili incidenti e aprendo centinaia di cantieri che faranno realmente ripartire l'economia. Intervista al Senatore Ortis , Movimento 5 ...

ESCLUSIVA Sen. Ortis - M5S - : "La TAV? Opera faraonica che non porta benefici alla cittadinanza. Renzi e Berlusconi? Due macchiette" : ... ponti, strade e ferrovie del nord Italia, evitando altri terribili incidenti e aprendo centinaia di cantieri che faranno realmente ripartire l'economia. Intervista al Senatore Ortis, Movimento 5 ...

Tensione nella maggioranza per la Tav e una serata Salvini-Renziani : Una cena evento sulla Giustizia diventa occasione di fibrillazione politica. Basta l'annuncio della presenza di Salvini, Maria Elena Boschi e Bonifazi e c'è chi insinua un asse Salvini-Renzi. 'Ridicolo' commentano i renziani. 'Illazioni e chiacchiere per il leader ...

Tav - Renzi : “Altro che referendum! Si decida in Parlamento e vediamo se ha i numeri o no per andare avanti” : “Altro che referendum! Sulla Tav decida il Parlamento. E vediamo se ha i voti, ne vederemo delle belle”. A dirlo, in un videomessaggio sui social, è il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, in merito alla proposta della Lega e di Matteo Salvini, di consultare gli elettori sul futuro della Torino-Lione. L'articolo Tav, Renzi: “Altro che referendum! Si decida in Parlamento e vediamo se ha i numeri o no per andare ...