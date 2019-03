Ragusa | dal bullismo alle estorsioni e rapine | fermato marocchino VIDEO

Dal carcere un aiuto alla città a Ragusa : Progetto “Dal carcere un aiuto alla città”. Una convenzione per avviare detenuti a lavori di pubblica utilità. Sarà firmata una convezione a Ragusa

Dalla violenza domestica a una grossa eredità a Ragusa : Dalla violenza domestica trattata in modo ironico a una grossa eredità contesa con vari colpi di scena al teatro Badia di Ragusa un weekend ricco

Ragusa - ospedale Giovanni Paolo II : arriva la nuova Tac : Installata all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa la nuova tac. La nuova Tac è dotata di specifici protocolli per lo studio dei distretti corporei

Superstrada Ragusa Catania e lotto autostradale Rosolini Modica. Per la Cgil sono opere indispensabili per la crescita. : Ed è proprio su questo Dicastero ed in generale sulle politiche per il Mezzogiorno che nutriamo maggiori perplessità vista l'impostazione politica ed i progetti in corso dell'Esecutivo che vedono ...

Incidente mai avvenuto - 3 denunciati per truffa dalla Polstrada di Ragusa : La polizia stradale di Ragusa ha denunciato alla Procura della Repubblica 3 persone, 1 Ragusano, 1 comisano ed 1 vittoriese, per il reato di truffa in concorso ai danni di una compagnia assicurativa; ...

Merci e autotrasporto - convegno della Stradale a Ragusa : convegno della Polizia Stradale e di Confindustria domani a Ragusa per parlare di autotrasporto delle derrate alimentari e di sicurezza

Maltempo : Sicilia flagellata dal forte vento - due feriti nel Ragusano : Il forte vento sta flagellando anche la provincia di Ragusa dove si sono registrati danni e difficoltà alla viabilità a causa della caduta di rami e alberi, e dove due persone sono rimaste ferite. Nella stazione ferroviaria di Pozzallo è crollato un cornicione che ha colpito un quindicenne. Il giovane è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Maggiore di Modica per essere medicato. A Modica, invece, le raffiche di vento hanno ...

Atti vandalici a Ragusa - la denuncia di un residente : Un residente in via San Giovanni a Ragusa segnala Atti vandalici e molestie nel cuore della nootte. La notte scorsa danneggiato mastello dei rifiuti

Finanziato dall'UE il progetto Innovation Camp Ragusa : L'uione europea ha Finanziato per oltre 29 mila euro il progetto "Innovation Camp Ragusa" per la promozione e lo sviluppo della produzione di olio

Così nasce la Superpopolare dalla Sondrio alla Agricola Ragusa. Leggi il documento : Accentramento nella capogruppo delle attività di coordinamento e controllo. Rivisitazione significativa dei processi di governance anche per facilitare il potenziale ingresso di nuovi investitori nel ...

Dal tango al teatro comico a Ragusa : Dal tango con l’Eclectic Trio al teatro comico con I Caturru di Scicli. Sarà un fine settimana ricco di proposte alla Badia di corso italia a Ragusa

Dalla provincia di Ragusa parte un’idea per contrastare l’erosione costiera - se parla in una conferenza a Patti (ME) : Dalla provincia di Ragusa parte un’idea per contrastare l’erosione costiera, un fenomeno sempre più preoccupante che interessa varie zone litoranee della Sicilia e dell’Italia. L’idea, che consiste nell’utilizzo di muri a secco per le opere di difesa dei litorali, è stata lanciata nel corso di un recente convegno a Ispica da Corrado Monaca, responsabile dei laboratori di ricerca Betontest srl. Nei giorni scorsi Monaca ha ricevuto l’invito ...

Umanizzazione ospedale : incontro al Giovanni Paolo II a Ragusa : Una conferenza a Ragusa per parlare di Umanizzazione dell'ospedale. Si terrà domani al Giovanni Paolo II, organizzata dalla Pastorale per la salute

Recupero Teatro vescovile Ragusa : bocciato dalla maggioranza : M5S Recupero Teatro vescovile a Ragusa bocciato dalla maggioranza. Il consigliere Giovanni Gurrieri aveva presentato un ordine del giorno