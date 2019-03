Rabbia tifosi Psg - noi zimbello d'Europa : ANSA, - ROMA, 9 MAR - L'eliminazione del Paris Saint-Germain dalla Champions League negli ottavi di finale, per mano del Manchester United, ha lasciato ancora una volta i tifosi con l'amaro in bocca. ...

Celtic - la Rabbia dei tifosi per l'addio di Rodgers : cori e striscioni : Accolto come un possibile salvatore dai suoi nuovi tifosi , ripudiato e insultato da quelli che ha abbandonato all'improvviso. Capita anche agli allenatori e lo sta vivendo sulla propria pelle, nelle ...

Juve - Ancelotti fa ar Rabbia re i tifosi : 'Auguro all'Atletico di vincere la Champions' : TORINO - Ancelotti fa arrabbiare i tifosi della Juve ntus . Il tecnico del Napoli nel post partita della sfida contro lo Zurigo in Europa League commenta le dichiarazioni del presidente dell'Atletico ...

Marsiglia - Balotelli irride il Manchester United e fa ar Rabbia re i tifosi : TORINO - Mario Balotelli riesce sempre a far parlare di sé, anche quando è a casa a godersi le partite di Champions League dal divano. Il nuovo attaccante del Marsiglia è stato subito preso di mira ...

Genoa - i tifosi a Primocanale : "ArRabbiati con Preziosi e preoccupati" : Le 'Preziosi' metteranno gli striscioni al contrario in segno di contestazione: 'Siamo nate per Preziosi, gli abbiamo sempre dato fiducia, ma ora non siamo piu' d'accordo con la sua politica'. Mario ...