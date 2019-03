Puglia o Maldive? Eccezionale scoperta al largo di Monopoli | la prima barriera corallina

meteoweb.eu

(Di sabato 9 marzo 2019) I ricercatori del dipartimento di Biologia dell’Università di Bari, guidati dal direttore Giuseppe Corriero, nel corso di un’esplorazione a oltre due miglia sotto la superficie dell’Adriatico, fra i 40 e i 55 metri di profondità, hanno individuato una nuova. La fitta foresta di coralli, mai avvistata fino a questo moneto, si trova aldelle coste died è simile a quelle che popolano i fondali delle. Ad annunciare laepocale è stata la Gazzetta del Mezzogiorno. Secondo le stime fatte dai ricercatori la nuovaavrebbe una lunghezza di 135 km: in direzione del capoluogo pugliese, da un lato, e fino a Otranto, dall’altro. Da sempre, infatti, i pescatori di palamiti e tramagli, in particolare nell’area marina tra Cerano, Casalabate, Torre Chianca e San Cataldo, nel leccese, ritraendo l’attrezzatura da pesca ad una ...

Corriere : Puglia come le Maldive, scoperta la prima barriera corallina in Italia| Video - LaStampa : Puglia come le Maldive: scoperta la prima barriera corallina in Italia @fulviocerutti - LindaLarouge : Puglia come le Maldive: scoperta la prima barriera corallina in Italia @LaStampa -