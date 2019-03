Puglia come le Maldive | scoperta la prima meravigliosa barriera corallina in Italia

La Puglia come le Maldive - ecco la prima barriera corallina in Italia Il video : Il professor Corriero, ex guida naturalistica alle Maldive: «Ho ammirato quelle barriere coralline per centinaia di ore. Ma mai avrei pensato di ritrovarle a due passi da casa, a Monopoli». E il filmato-prova è rimasto chiuso in un cassetto per oltre un anno

Puglia - scoperta sensazionale : barriera corallina a largo di Monopoli come quelle delle Maldive : Esattamente come le Maldive o il mar Rosso, anche il Mediterraneo potrà vantare la presenza di una barriera corallina degna di questo nome. La scoperta sensazionale è avvenuta ad opera di un gruppo...

Monopoli come le Maldive e Sharm el Sheikh. Ora anche la Puglia ha la sua barriera corallina : "L'aspetto paradossale è che ce l'avevamo davanti agli occhi e non l'abbiamo mai vista". Giuseppe Corriero, direttore del Dipartimento di Biologia dell'Università di Bari, commenta così la scoperta della barriera corallina che si trova a nord di Monopoli. come riporta La gazzetta del Mezzogiorno, la barriera è stata ritrovata in un ambiente di media profondità, tra i 40 e i 55 metri, e potrebbe diventare di ...

Ex Ilva - Arpa Puglia : “Dati diossina come prima del 2012”. Assessore all’Ambiente : “Preoccupati”. Costa : “Via l’immunità” : I livelli di diossina nella masseria del Carmine, quella vicina allo stabilimento Ilva di Taranto, sono tornati ai livelli “tipici” degli “anni antecedenti al 2012”. L’Arpa Puglia conferma, nel corso di un incontro convocato per analizzare i report delle centraline della rete di monitoraggio della qualità dell’aria, l’allarme lanciato dal coordinatore dei Verdi, Angelo Bonelli, e dal consigliere comunale ...

Concorso Oss Puglia 2.445 posti - prova pratica dall’11 marzo : come prepararsi : Il diario delle prove selettive del Concorso OSS Puglia 2445 posti, è stato reso noto circa una settimana fa: le prove pratiche si terranno dal giorno 11 marzo al 15 marzo 2019, secondo il calendario pubblicato dagli Ospedali riuniti di Foggia. come si legge nell’avviso diffuso, “Si ricorda che: 1. Sono ammessi a partecipare alla prova pratica, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti nel bando, tutti i ...

Lino Banfi : 'Come commissario Unesco vorrei Canosa di Puglia patrimonio dell'umanità' : Lino Banfi, uno dei più famosi attori comici italiani, riconosciuto soprattutto per le sue commedie negli anni '70 e '80 e il ruolo di Nonno Libero nella serie Un Medico in Famiglia, è stato nominato membro della Commissione italiana per l’Unesco. Una nomina che ha smosso parecchio l'opinione pubblica italiana. In occasione di questa nomina, Banfi ha rilasciato un'intervista al sito di Sorrisi e Canzoni. Citando il suo famosissimo ruolo nel ...

La Puglia come meta turistica mondiale : anche per i voli spaziali Il New York Times - nella sua edizione online - mette il porto vecchio di ... : Fra le mete più ambite di tutto il mondo, dunque, viene segnalata la Puglia , c'è anche la Liguria nel novero delle 52, per il suo passato, per il suo ambiente, per il suo futuro. Che dire, grazie al ...