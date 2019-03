PS Vita sostituita da Switch come console per i giochi giapponesi di nicchia

eurogamer

(Di sabato 9 marzo 2019) Stando ad un'indagine di PQube, Nintendoha sostituito la portatile Sony PSdi riferimento nel campo dei videodi, riporta Gamingbolt.Stando a Geraint Evans, capo della divisione marketing di PQube, il pubblico dei titoli digraphic novel, "si trasferirà su". "Penso che il mercato PC stia diventando sempre più difficile. Non è necessariamente un problema dei video, ma più un problema di volume dei contenuti" aggiunge Evans. "C'è troppa roba la fuori, e temo che molte persone non saranno in grado su superare la tempesta" conclude, riferendosi al fatto che la quantità di contenuti rende sempre più difficile agli sviluppatori più piccoli di emergere.Secondo Evans dunqueè unadall'ottimo hardware e nella posizione perfetta per essere il riferimento dei videodiLeggi ...

