Produzione industriale in crescita | timido risveglio per l' economia italiana

Produzione industriale su a gennaio : +1 - 7% : La Produzione industriale svolta e ritrova il segno positivo a gennaio 2019: +1,7% rispetto a dicembre 2018. È quanto emerge dagli ultimi dati forniti dall’Istat, che sottolinea come si tratti della prima variazione congiunturale positiva dopo quattro mesi consecutivi di calo. Su base annua, invece, la Produzione industriale fa registrare una flessione dello 0,8% nei dati corretti per gli effetti di calendario. A trainare il miglioramento, ...

Coldiretti : cresce la Produzione industriale nell’alimentare : In controtendenza rispetto all’andamento generale cresce la produzione industriale nell’alimentare che fa segnare un aumento dello 0,5%. E’ quanto afferma Coldiretti in riferimento ai dati dell’Istat sulla produzione industriale nel mese di gennaio. “L’alimentare – sottolinea la Coldiretti – è uno speciale indicatore dello stato dell’economia nazionale poiché si tratta della principale voce del budget delle famiglie dopo l’abitazione con ...

A gennaio - la Produzione industriale italiana è tornata a crescere dopo quattro mesi di calo : Nel gennaio 2019 la produzione industriale italiana è tornata a crescere, registrando l’1,7 per cento in più rispetto a dicembre. È la prima variazione positiva in quattro mesi in cui la produzione era calata in modo continuo. I settori industriale che