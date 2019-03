Presidenziali Usa 2020 | Warren all’attacco | “Spezzatino per i colossi” I “Faang” nel

Presidenziali Usa 2020 - Trump spavaldo : : Teleborsa, - Le prossime elezioni Presidenziali negli Usa si terranno martedì 3 Novembre 2020, ma oltreoceano, sono già partite le grandi manovre per quella che si preannuncia essere una compagna ...

Bernie Sanders annuncia la candidatura per le Presidenziali Usa del 2020 : Bernie Sanders ci riprova: il senatore americano ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2020.Il 77enne senatore democratico del Vermont, un indipendente apparentato con il Partito Democratico, è stato il rivale (sconfitto) nelle primarie democratiche vinte da Hillary Clinton nel 2016. Nel corso di quella battaglia, Sanders -che si definisce un "democratico socialista"- aveva presentato un programma ...

Durante il suo primo comizio elettorale in Iowa, l'economista e politica statunitense, originaria di Oklahoma City, settant'anni a giugno, si cala al centro dell'arena e non le manda di certo a dire:

Amy Klobuchar si candida in vista delle Presidenziali Usa : «Rispetteremo l'accordo sul clima di Parigi» : Si allunga la lista delle donne candidate alle presidenziali americane . La senatrice democratica del Minnesota Amy Klobuchar, 59 anni, avvocato, ha annunciato formalmente la sua candidatura alla ...

Primarie Presidenziali Usa : sfida dem a Trump - si candida la moderata Klobuchar : La senatrice del Minnesota Amy Klobuchar, ha annunciato la sua candidatura alle Primarie democratiche per le presidenziali per la Casa Bianca del 2020: e' la quinta donna a farlo ma e' anche la prima esponente moderata che potrebbe pescare voti al centro in un'eventuale sfida con Donald Trump, che si dovrebbe ripresentare. Avvocato, 58 anni, la Klobuchar ha sciolto la riserva durante un comizio nel gelo di Minneapolis, sotto una fitta nevicata, ...

Usa - Elisabeth Warren si candida alle Presidenziali del 2020 - VIDEO : 11 libri, soprattutto di diritto ed economia. Docente di legge a Harvard, una vena liberal ma non estrema come Bernie Sanders. In realtà Elisabeth Warren è stata iscritta al partito repubblicano dal ...

USA : la democratica Tulsi Gabbard annuncia candidatura alle Presidenziali - : La democratica statunitense Tulsi Gabbard, membro del Congresso dello stato delle Hawaii, ha annunciato ufficialmente sabato la sua intenzione di candidarsi alla carica di presidente nel 2020. "...

Il manager ha un patrimonio stimato da Forbes di circa 3,3 miliardi di dollari e sarebbe diventato ricco proprio grazie al suo incarico all'interno delle caffetterie più famose al mondo.

Kamala Harris Condividi Dobbiamo dire la verità e combattere per la verità', l'urlo di Kamala, che sottolinea come si sia arrivati 'a un punto di svolta nel nostro Paese e nel mondo, e dobbiamo

Pete Buttigieg - apertamente gay e ex militare - candidato democratico alle Presidenziali Usa 2020 : Nel video ufficiale per lanciare la sua candidatura alle presidenziali USA del 2020, Pete Buttigieg ha una voce calma e decisa. "In questo momento, al nostro paese, serve un nuovo inizio" dice nel filmato di pochi minuti che gli ha aperto la strada alla corsa delle primarie Dem. Il nuovo inizio lo rappresenta perfettamente. Buttigieg ha 37 anni, veterano della guerra in Afghanistan (tenente della marina a stelle e strisce) e gay dichiarato. ...