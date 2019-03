Premier League | tonfo del Tottenham | è bagarre per la Champions

Premier League - 30^ giornata : suicidio Tottenham ed Everton : Si sono appena concluse 6 gare del 30° turno di Premier League dopo il successo del Brighton nell’anticipo in casa del Crystal Palace. Autentico harakiri per Tottenham ed Everton, entrambe vittoriose in trasferta fino ad un quarto d’ora dalla fine. Nel giro di pochi minuti, però, Newcastle e Southampton sono capaci di rimontare completamente il risultato. Agli Spurs (che potrebbero essere avvicinati al terzo posto dallo United) ...

Premier League - 30^ giornata : suicidio Tottenham e Newcastle : Si sono appena concluse 6 gare del 30° turno di Premier League dopo il successo del Brighton nell’anticipo in casa del Crystal Palace. Autentico harakiri per Tottenham ed Everton, entrambe vittoriose in trasferta fino ad un quarto d’ora dalla fine. Nel giro di pochi minuti, però, Newcastle e Southampton sono capaci di rimontare completamente il risultato. Agli Spurs (che potrebbero essere avvicinati al terzo posto dallo United) ...

Premier League : il Brighton vince ancora - la salvezza e più vicina : ROMA - Non volano le Aquile. Il Crystal Palace continua a mantenere un rendimento migliore in trasferta che in casa. vince 2-1 il Brighton che ha ottenuto 11 punti in 15 "derby della M23" al Selhurst ...

La Premier League si conferma uno dei campionati più incerti e appassionanti e la lotta è ancora viva per diversi obiettivi. Nel weekend in arrivo è in programma la 30esima giornata in cui spicca l'incontro in programma all'Emirates Stadium: qui l'Arsenal ospita il Manchester United in una sfida fondamentale per entrambe per ottenere un posto

La Premier League sta indagando per capire se il Manchester City abbia infranto alcune regole riguardanti la conformità finanziaria, le TPO e il reclutamento di giovani calciatori. Lo scrive "Associated Press", spiegando che l'annuncio arriva il giorno dopo che la UEFA ha aperto un'indagine sul club inglese in relazione a possibili violazioni di norme legate

Premier League : ostacolo Arsenal per lo United : Prosegue la sfida a due per lo scudetto, ma ora e' il City di Guardiola che fa da lepre e , affrontando domani il Watford , ha un compito piu' impegnativo del Liverpool che riceve domenica il Burnley. ...

Pronostico Arsenal Vs Manchester United - Premier League 10-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Arsenal – Manchester United, Premier League 30^ Giornata, Domenica 10 Marzo 2019 ore 17.30Arsenal / Manchester United / Premier League / Analisi – All’Emirates Stadium, il posticipo della trentesima giornata di Premier League offrirà lo scontro diretto per il quarto posto, ultima posizione disponibile per la qualificazione in Champions League, tra Arsenal e Manchester United, con i Red Devils avanti di ...

Sergio Aguero è il vincitore del POTM di febbraio della Premier League! Il giocatore del Manchester City si è aggiudicato il premio Player of the Month superando la concorrenza di: Ashley Barnes (Burnley) Sean Longstaff (Newcastle) Sadio Manè (Liverpool) Paul Pogba (Manchester United) Luke Shaw (Manchester United) Virgil Van Dijk (Liverpool) Wilfried Zaha (Crystal Palace) Il vincitore

Pronostico Liverpool – Burnley - Premier League 10-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Liverpool – Burnley, Premier League 30^ Giornata, Domenica 10 Marzo 2019 ore 13.00Liverpool / Burnley / Premier League / Analisi – Dopo aver perso il primato in classifica, il Liverpool di Jurgen Klopp è pronto a ritornare all’inseguimento del Manchester City, affrontando ad Anfield nel primo dei 3 posticipi della trentesima giornata di Premier League il Burnley, pesantemente coinvolto nella lotta per ...

Pronostico Chelsea vs Wolves - Premier League 10-3-2019 e formazioni : Pronostico, analisi e formazioni di Chelsea vs Wolves, 29^ giornata di Premier League 10-3-2019Chelsea//Wolves//Premier – Nonostante le critiche e due sonore sconfitte patite di recente, il Chelsea è ancora in piena lotta per un posto in Champions. Obiettivo minimo, quello del quarto posto, e per il quale Sarri chiederà strada all’ostico Wolverhampton, attualmente al settimo posto.I Wolves sono una vera mina vagante, capace in stagione di ...

Pronostico Southampton Vs Tottenham - Premier League 09-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Southampton – Tottenham, Premier League 30^ Giornata, Sabato 9 Marzo 2019 ore 16.00Southampton / Tottenham / Premier League / Analisi – Dopo il passaggio ai quarti di finale di Champions League, il Tottenham di Pochettino prova a riprendersi anche in Premier League, andando sul campo del St Mary’s Stadium, dove lo attenderà il Southampton di Hasenhuttl, in cerca di punti salvezza. La trentesima giornata ...

Pronostico Manchester City Vs Watford - Premier League 09-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester City – Watford, Premier League 30^ Giornata, Sabato 9 Marzo 2019 ore 18.30Manchester City / Watford / Premier League / Analisi – Dopo il sorpasso dell’ultimo turno, il Manchester City di Guardiola punta a restare in testa fino al termine della stagione, per conquistare la seconda Premier League di fila. All’Etihad, i Citizens ospiteranno nel trentesimo turno il Watford, che sta ...

Diritti tv Premier League Facebook – La Premier League è stata costretta a rimettere sul mercato i Diritti televisivi della competizione per Thailandia, Laos, Cambogia e Vietnam, dopo aver interrotto le trattative per la vendita a Facebook. Come ha spiegato "SportBusiness Media", i colloqui tra la Premier e il social network si sarebbero inaspettatamente bloccati.

Esordio Tottenham Nuovo stadio – Il Tottenham non potrà spostarsi nel suo Nuovo stadio durante questa stagione, a meno che gli Spurs non si spostino nel loro Nuovo impianto a partire dalla prossima partita in casa. Lo ha stabilito la Premier League che, secondo il "Times", avrebbe fatto sapere al club londinese che dovrà disputare