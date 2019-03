«Più sport per cambiare la società» | il presidente Fico al Circolo Posillipo

L’Equipe dà 2 in pagella a Buffon : “In campo per scelta Più politica che sportiva” : Uno dei principali imputati Gianluigi Buffon è uno dei principali imputati dopo il disastro dell’eliminazione dalla Champions del Psg che è stato sconfitto in casa 3-1 dal Manchester United di Solskjaer. Una papera di Buffon, che ha controllato male un tiro di Rashford e regalato il tap-in a Lukaku, ha concesso il 2-1 agli inglesi. Poi, nel finale, il rigore del 3-1. A Buffon il voto più basso, in condominio col difensore Kehrer autore del ...

Autotrasporto - associarsi è importante. Scegliere con chi farlo lo è ancora di Più : Così come del resto esistono leader che favoriscono l'avvicinamento o l'allontanamento dal mondo della rappresentanza. Leader che in qualche caso credono di essere in grado di risolvere meglio i ...

CONI - Giovanni Malagò : “Pensare di Più ai nuovi sport olimpici. Skate - surf e arrampicata sportiva interessano ai giovani” : Il presidente del CONI Giovanni Malagò, come riporta l’ANSA, a margine dell’inaugurazione della sede del CONI provinciale di Massa Carrara ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sulle nuove discipline olimpiche e sul seguito che queste hanno da parte delle nuove generazioni. Il numero uno dello sport italiano ha dichiarato: “Non pensate soltanto agli sport tradizionali o più conosciuti: pallacanestro, tennis, ...

Juve - il CorSport in prima : 'Allegri non ne può Più' : 'Allegri non ne può più'. Titola così il Corriere dello Sport oggi in edicola su Max Allegri : 'Si cancella dai social ed è stanco di attacchi, offese e quant'altro dai tifosi della Juve. Intanto le voci su Zidane continuano'.

Scienza e sport. La ricerca conferma : i calciatori sono i Più a rischio di Sla : Stefano Borgonovo con Roberto Baggio nel 2008, Fotogramma, . Che la Sla , Sclerosi laterale amiotrofica, sia anche il " Morbo del pallone ", noi di "Avvenire" lo pensiamo e lo scriviamo da tempo, ...

Il piano industriale per salvare Carige : previsti Più di mille esuberi - verso la chiusura 100 sportelli : Genova - Carige prevede a piano 1.050 esuberi , `full time equivalent´, e la chiusura di 100 sportelli tradizionali . È quanto si legge in una nota che descrive i punti salienti del nuovo piano ...

Francia. Decathlon ha deciso di non vendere Più gli hijab per le donne che fanno sport : Il direttore della comunicazione, Rivoire aveva spiegato martedì che l'obiettivo del gruppo Decathlon era stato "rendere lo sport accessibile a tutte le donne del mondo". Inoltre, va detto che lo ...

Decathlon ha deciso di non vendere Più gli hijab per le donne che fanno sport - in Francia : Decathlon ha deciso di non vender più gli hijab per le donne che fanno sport in Francia. L’azienda francese ha deciso di sospendere la vendita del prodotto dopo aver ricevuto critiche, insulti e minacce. Alcuni politici francesi avevano detto che lo hijab

Auto : la nuova gamma “S” di Jeep è la Più sportiva di sempre [GALLERY] : 1/53 Jeep Renegade S ...

Volkswagen T-Roc R - La crossover diventa Più sportiva : La Volkswagen presenta al Salone di Ginevra la T-Roc R in una variante che ne anticipa la versione di serie. La lettera R indica l'allestimento più sportivo del mondo Volkswagen e la crossover mette in campo una serie di dotazioni tecniche volte a offrire il top delle prestazioni nel suo segmento. La meccanica della T-Roc R è simile a quella di altri modelli sportivi del Gruppo: è infatti stato scelto il powertrain con il 2.0 TSI da 300 CV e 400 ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 22 febbraio : Sofia Goggia è la Più veloce nella seconda prova della discesa libera : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, venerdì 22 febbraio: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questo inizio dell’ultimo weekend del mese. OA Sport vi propone ...

Giro d’Italia Più vicino alla Rai? Arriva l’autorizzazione a trattare con RCS Sport per i diritti tv : La trattativa tra la RAI e la RCS Sport sembra essersi sbloccata. Il network pubblico ha tutta l’intenzione di acquistare i diritti per la trasmissione delle gare ciclistiche più importanti organizzate da quell’azienda (spiccano Giro d’Italia, Milano-Sanremo, Giro di Lombardia, Tirreno-Adriatico) e il primo segnale positivo è giunto dall’ultima riunione del Consiglio di Amministrazione presieduto da Marcello Foa: è ...

Corriere dello Sport : San Paolo sempre Più vuoto - col Torino si rischia il record negativo stagionale : Nell'edizione odierna il Corriere dello Sport parla del caso San Paolo che in questa stagione ha risposto solo poche volte al richiamo delle partite del Napoli. Sembrerebbe infatti che per la partita con il Torino siano solo 11mila i ...

Avvocati - i mercati Più «promettenti» del 2019 sono E-sport - influencer e Ai : Privacy, intelligenza artificiale, ma anche influencer, E-sports e blockchain. sono alcune delle «legal predictions» per il 2019. Ovvero i temi e i mercati che quest'anno domineranno la scena legale e ...