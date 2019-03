Pierluigi Gollini | chi è il portierino rapper dell' Atalanta che ha convinto Gasperini

liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2019)è tornato determinante nell' ultima gara vinta dall'contro la Fiorentina (3-1) e, soprattutto, è sceso in campo dal 1' minuto dopo che non giocava da titolare in campionato dal 21 ottobre, nella sfida contro il Chievo (5-1). Sarà che dopo 16 giornate in panchina aspettava

NuovaSquadraFC : A disposizione del #Mister: Pierluigi Gollini Giovanni Di Lorenzo Vitor Hugo Rodrigo Bentancur Lucas Leiva José Cal… - phyo22301035 : RT @DeportistaSexys: Pierluigi Gollini - Sei_Pesci : Buon primo tempo per il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini che il 18 Marzo compirà gli anni, fidanzato con Gi… -