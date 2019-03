Personale Ata | abilitazione da III a I fascia | come si può accedere

Personale Ata 2019 : aggiornamento graduatorie e punteggio - quando si fa : Personale Ata 2019: aggiornamento graduatorie e punteggio, quando si fa aggiornamento graduatorie Personale Ata 2019 Le attuali graduatorie di terza fascia per il Personale Ata hanno valore per tutto il triennio 2018-2021. Ciò significa che prima dell’anno 2021 non potranno essere aggiornate in base al punteggio determinato dall’acquisizione di nuovi titoli o periodi di servizio. Personale Ata 2019: graduatorie valide fino al ...

Personale Ata 2019 : articolo 59 e titolarità triennale - cosa avviene dopo : Personale Ata 2019: articolo 59 e titolarità triennale, cosa avviene dopo L’articolo 59 del Contratto Nazionale della Scuola dispone per il Personale Ata – con contratto a tempo indeterminato o determinato – l’impossibilità di accettare contratti a tempo determinato – nel comparto scuola – di durata inferiore a un anno; inoltre, dopo aver accettato l’incarico, anche senza percepire pagamenti, si mantiene la titolarità della sede ...

Personale Ata III Fascia : chiarimenti sui titoli di accesso : In questo articolo faremo un chiarimento circa i titoli di accesso utili per i vari ruoli del Personale ATA all’interno delle graduatorie di Terza Fascia. Cercheremo inoltre di capire come debbano essere valutati. Per rendere tutto più chiaro utilizzeremo una recente esposizione di Giovanni Calandrino tratto da un articolo di Orizzonte Scuola delle ultime ore. Personale ATA: i titoli per essere collaboratore scolastico Di recente, a ...

Personale Ata 2019 : aggiornamento graduatorie e punteggio - quando si fa : Personale Ata 2019: aggiornamento graduatorie e punteggio, quando si fa aggiornamento graduatorie Personale Ata 2019 Le attuali graduatorie di terza fascia per il Personale Ata hanno valore per tutto il triennio 2018-2021. Ciò significa che prima dell’anno 2021 non potranno essere aggiornate in base al punteggio determinato dall’acquisizione di nuovi titoli o periodi di servizio. Personale Ata 2019: graduatorie valide fino al ...

Personale Ata 2019 : falso titolo di studio - cosa accade : Personale Ata 2019: falso titolo di studio, cosa accade titolo studio falso del Personale Ata Falsi attestati e diplomi per accedere a un posto nella scuola; sotto la lente di ingrandimento non solo diversi membri del Personale Ata ma anche dei docenti. Personale Ata: lo scandalo dei punteggi gonfiati Da tempo gli organi competenti stanno effettuando delle verifiche su chi ha ottenuto delle supplenze, cioè sull’effettivo possesso dei titoli ...

Personale Ata e docenti : 260 mila posti nel 2019 - il report : Personale Ata e docenti: 260 mila posti nel 2019, il report Assunzioni docenti a Ata 2019, i posti Secondo un recente rapporto della Cgil nel 2019 si libereranno 244.181 posti nel mondo della scuola. Nello specifico, stando ai calcoli del sindacato, circa 120mila potrebbero essere i pensionamenti in caso di approvazione di Quota 100; a ingrossare la cifra complessiva, innanzitutto, 32.217 liberi per docenti in organico di diritto e 56.654 ...

Pensioni ultime notizie : simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata : Pensioni ultime notizie: simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata simulazione Quota 100 2019 Sono aumentate le possibilità di pensionamento per i docenti e per il Personale Ata con l’approvazione definitiva di Quota 100. Sulle Pensioni ultime notizie riportano ancora l’attesa della pubblicazione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio in Gazzetta Ufficiale. A seguito della quale si attenderà a sua ...

Tfr e Tfs : ricalcolo docenti e Personale Ata scuola - come fare : Tfr e Tfs: ricalcolo docenti e Personale Ata scuola, come fare ricalcolo tfr 2019 Ultime notizie sul Tfr e Tfs per i docenti e il Personale Ata della scuola. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha infatti avvisato il Personale del comparto scuola che nell’area SIDI è a disposizione degli utenti la funzione che consentirà l’applicazione dell’ultimo CCNL (19 aprile 2018), ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita. In ...

Pensioni ultime notizie : simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata : Pensioni ultime notizie: simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata simulazione Quota 100 2019 Sono aumentate le possibilità di pensionamento per i docenti e per il Personale Ata con l’approvazione definitiva di Quota 100. Sulle Pensioni ultime notizie riportano ancora l’attesa della pubblicazione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio in Gazzetta Ufficiale. A seguito della quale si attenderà a sua ...

Sciopero scuola del 27 febbraio : docenti e Personale Ata contro la regionalizzazione : I docenti e il personale ATA di tutti gli istituti scolastici e delle università italiane potrebbero incrociare le braccia nella giornata di mercoledì 27 febbraio a causa dello Sciopero indetto da Unicobas a livello nazionale. Tale protesta è stata indetta per esprimere il dissenso contro la regionalizzazione dell'istruzione che potrebbe coinvolgere le scuole e le università della Penisola. Lo Sciopero sarà previsto per l'intera giornata di ...

Personale Ata : abilitazione da III a I fascia - come si può accedere : Personale Ata: abilitazione da III a I fascia, come si può accedere abilitazione I fascia Ata 2018-2019 Il Personale Ata è classificato in tre fasce: I fascia, II fascia, III fascia. Vediamo di seguito come si compongono e chi fa parte delle singole fasce. Ricordiamo che le scuole, in alcuni casi, hanno già nelle prime settimane dall’ avvio dell’ anno scolastico esaurito le chiamate da prima e seconda fascia del Personale ausiliario. Di ...

Pensioni ultime notizie : simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata : Pensioni ultime notizie: simulazione Quota 100 per docenti e Personale Ata simulazione Quota 100 2019 Sono aumentate le possibilità di pensionamento per i docenti e per il Personale Ata con l’approvazione definitiva di Quota 100. Sulle Pensioni ultime notizie riportano ancora l’attesa della pubblicazione del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 17 gennaio in Gazzetta Ufficiale. A seguito della quale si attenderà a sua ...

Tfr e Tfs : ricalcolo docenti e Personale Ata scuola - come fare : Tfr e Tfs: ricalcolo docenti e Personale Ata scuola, come fare ricalcolo tfr 2019 Ultime notizie sul Tfr e Tfs per i docenti e il Personale Ata della scuola. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha infatti avvisato il Personale del comparto scuola che nell’area SIDI è a disposizione degli utenti la funzione che consentirà l’applicazione dell’ultimo CCNL (19 aprile 2018), ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita. In ...

Personale Ata 2019 : falso titolo di studio - cosa accade : Personale Ata 2019: falso titolo di studio, cosa accade titolo studio falso del Personale Ata Falsi attestati e diplomi per accedere a un posto nella scuola; sotto la lente di ingrandimento non solo diversi membri del Personale Ata ma anche dei docenti. Personale Ata: lo scandalo dei punteggi gonfiati Da tempo gli organi competenti stanno effettuando delle verifiche su chi ha ottenuto delle supplenze, cioè sull’effettivo possesso dei titoli ...