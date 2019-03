Perché la Bulgaria è il Paese più triste d' Europa

agi

(Di sabato 9 marzo 2019) Insieme a Matera, a spartirsi il titolo di Capitale europea della cultura per il 2019, c'è una città bulgara. Si chiama Plovdiv, in italiano Filippopoli dal nome di Filippo II, il padre di Alessandro Magno, che nel 341 a.C. la annesse al proprio impero macedone. La sua storia è passata tra le mani di decine di conquistatori che, in più momenti, ne hanno arricchito l'aspetto. Oggi conserva le tracce di ogni epoca vissuta: da quella antichissima dei Traci alle ville del Rinascimento bulgaro, dall'epoca romana che le ha lasciato in eredità un anfiteatro mozzafiato alle moderne università che attraggono migliaia di giovani studenti.A Plovdiv vivono oltre 300 mila abitanti, è la seconda città dopo la capitale Sofia, e in questi mesi ha il compito di mostrare i muscoli di unche, negli ultimi anni, è sempre stato nei bassifondi della classifica sulla felicità dei suoi abitanti, il ...

