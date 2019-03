huffingtonpost

(Di sabato 9 marzo 2019) (A cura di Francesco Bechis per Formiche.net)Prima i flirt con Huawei, ora la tentazione Obor (One Belt One Road). L'gialloverde si fa sempre più vialladi Xi Jinping, pronto a far la sua prima visita ufficiale a Roma il prossimo 22 marzo. Quelle che sembravano piccole scosse di assestamento assumono man mano la forma di grandi movimenti tellurici. Non piace agli Stati Uniti questo sguardo rivolto ad Est di uno dei loro principali alleati. Tanto più nel bel mezzo di uno scontro diplomatico (e non solo, viste le tensioni continue fra navi militari nel Mar cinese meridionale) che vede Washington e Pechino impegnati in quella che schiere di storici e politologi non esitano a definire una Guerra Fredda 2.0. Così i moniti da una parte all'altra dell'Atlantico vanno moltiplicandosi, e trovano alterna fortuna dentro al governono, con i leghisti ...

elenorrossi : @giuseppedeiaco @CarloCalenda Perché Beppe destrorso?Comunque a me piace il richiamo all'anello come simbolo d'appa… - HuffPostItalia : Perché il richiamo Usa all'Italia sulla Cina deve preoccupare - lucadibona : @albertoinfelise @DimitarL71 @kryptondaddy Ok, non mi spaventa avere un’idea minoritaria. Per me resta una notizia:… -