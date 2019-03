Passeggino travolto da un camion | come sta il bambino investito

Passeggino travolto da tir - bimbo grave : 19.55 Un bimbo di 14 mesi è stato travolto da un camion, il cui conducente ha poi carcato di darsi alla fuga. Il piccolo è in gravi condizioni. E' successo a Marostica, nel Vicentino. Il conducente del tir è stato fermato dai carabinieri. Era in stato di ebrezza.Viaggiava ad alta velocità e ha perso il controllo del mezzo in una curva, finendo su un gruppetto familiare. Il bimbo che era sul Passeggino è stato sbalzato a terra. Ferita in modo ...

Marostica - Passeggino travolto da camion in fuga. Gravissimo bimbo : Un bambino di 14 mesi versa in gravi condizioni dopo essere stato travolto da un camion , il cui autista pare fuggisse da un posto di blocco. L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio a Marostica , ...

Bimbo nel Passeggino travolto da un camion in fuga. È in gravi condizioni : Un bambino di 14 mesi è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza dopo essere stato travolto da un camion. L'autista del mezzo - secondo quanto si apprende - fuggiva da un posto di blocco. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 8 marzo, a Marostica, nel Vicentino.Secondo una prima ricostruzione il piccolo, trasferito in ospedale con l'elicottero, era nel passeggino. È rimasta ferita in modo non grave ...