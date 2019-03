Partinico | sparò a rapinatore e finisce sotto processo | il ladro ferito adesso chiede un

ilgiornale

(Di sabato 9 marzo 2019), 20 novembre 2013. Sono da poco passate le sei del mattino e un gruppo di finti finanzieri e carabinieri fa irruzione in un'abitazione di un noto gioielliere del comune alle porte di Palermo. Mostrano un finto mandato di perquisizione e chiedono di entrare all'interno della casa. Una volta dentro minacciano con la pistola la figlia del gioielliere, immobilizzano il genero e feriscono l'anziana moglie. Poi intimano alla figlia di condurli in gioielleria puntandogli la pistola in fronte, ma qui commettono un errore: sono convinti che ci sia un collegamento diretto tra la casa e la gioielleria. Capiscono di dover uscire in strada per poter rientrare nel negozio. Troppo pericoloso, c'è il rischio che qualcuno abbia chiamato davvero le forze dell'ordine. Desistono e scappano, durante la fuga, il titolare della gioielleria spara un colpo e ferisce uno dei ladri al polso.Il ...

