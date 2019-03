Parma | Kucka | ' Vittoria che significa molto per noi L' obiettivo da qui a fine

Parma -Genoa - la dura legge dell’ex : Kucka regala successo e salvezza ai ducali : Kucka ha deciso l’incontro tra Parma e Genoa, anticipo del 27° turno di serie A, con una rete nella ripresa che ha regala to tre punti ai ducali Il Parma ha sconfitto il Genoa per 1-0 al Tardini nell’anticipo del 27° turno di serie A. Decide il gol dell’ex rossoblu Kucka al 78′ sugli sviluppi di un corner: lo slovacco prima schiaccia di testa colpendo la traversa e poi, dopo l’incredibile palo colpito in tap-in ...

Udinese- Parma - probabili formazioni : Okaka e Kucka subito convocati : UDINESE PARMA probabili formazioni – Oggi pomeriggio, inizio ore 18.00, la Dacia Arena di Udine riapre i battenti, dopo la sosta invernale, per la prima partita della Serie A nell’anno 2019. In campo la squadra di Davide Nicola e i biancoscudati di Roberto D’Aversa. E’ uno scontro tra due formazioni che si ritrovano in posizioni di classifica […] L'articolo Udinese-Parma , probabili formazioni : Okaka e Kucka subito ...

Kucka : 'Situazione negativa in Turchia - il Parma mi ha convinto' : Juraj Kucka lascia il Trabzonspor per tornare in Italia, il centrocampista è atterrato a Bologna ed è diretto a Parma per le visite mediche con i crociati. Intercettato da Sky Sport , l'ex Milan spiega: 'Sono contento, ora devo fare le visite mediche e poi vediamo. Spero di fare anche meglio di quanto fatto in passato in Italia. In Turchia non c'era una buona situazione, ...