Parma-Genoa | Kucka spiega perché non ha esultato al gol

Parma-Genoa - Prandelli : “ci manca la giusta cattiveria” : Sconfitta per il Genoa nella gara di campionato contro il Parma, buona prestazione comunque per gli uomini di Prandelli, ecco le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Sky Sport: “abbiamo avuto le nostre occasioni, ci manca la cattiveria, la prestazione è stata buona, pensavo anche di poterla vincere la partita, ci è mancata la determinazione. Non era calcio d’angolo in occasione del gol di Kucka, dispiace, siamo molto ...

Parma-Genoa 1-0 - l'ex Kucka decide il match : Parma-Genoa 1-0, rivivi la diretta Serie A, dirette, risultati e gol Cronaca. Regna l' equilibrio nel primo tempo tra Parma e Genoa . Le due compagini cercano di rendersi pericolose, ma le difese si ...

Parma-Genoa - D’Aversa : “l’egoismo di Gervinho? Credo nella buona fede” : Successo per il Parma nella gara di campionato contro il Genoa, importanti punti per la squadra di D’Aversa, ecco le dichiarazioni dell’allenatore ai microfoni di Sky Sport: “abbiamo affrontato squadre in casa come Inter e Napoli, oggi il pubblico ci ha dato una grande gara, si respirava un’aria diversa, oggi tre punti fondamentali. Gervinho nell’ultima occasione ha sbagliato lo stop, voleva superare il ...

Parma-Genoa 1-0 - decide Kucka : la cronaca della partita : - Parma-Genoa, la cronaca della partita - di seguito, i tweet del nostro Andrea Schiappapietra dallo stadio: Tweets by aschiappapietra

Parma-Genoa : 1-0 pagelle e tabellino : Parma-Genoa, 27ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Parma-Genoa - la dura legge dell’ex : Kucka regala successo e salvezza ai ducali : Kucka ha deciso l’incontro tra Parma e Genoa, anticipo del 27° turno di serie A, con una rete nella ripresa che ha regalato tre punti ai ducali Il Parma ha sconfitto il Genoa per 1-0 al Tardini nell’anticipo del 27° turno di serie A. Decide il gol dell’ex rossoblu Kucka al 78′ sugli sviluppi di un corner: lo slovacco prima schiaccia di testa colpendo la traversa e poi, dopo l’incredibile palo colpito in tap-in ...

VIDEO Parma-Genoa 1-0 - Highlights - gol e sintesi. Decide un rocambolesco gol di Kucka : Il Parma ha sconfitto il Genoa per 1-0 nell’anticipo della 27^ giornata della Serie A. I ducali si sono imposti grazie alla rete di Kucka che ha segnato al 78′ dopo un’azione rocambolesca: lo stesso Kucka colpisce di testa su calcio d’angolo ma il pallone rimbalza sulla traversa, Rigoni colpisce il palo ma poi è proprio il centrocampista a ribattere in rete. Di seguito il VIDEO con i gol, gli Highlights e la sintesi di ...

Pagelle Parma-Genoa 1-0 - highlights e tabellino del match – VIDEO : Pagelle PARMA GENOA – Si è concluso in questi istanti al Tardini Parma-Genoa, anticipo valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Si è tratto di una sfida tra due squadre di metà classifica, al cui triplice fischio finale ha potuto sorridere il Parma. Gli uomini di Roberto D’Aversa hanno avuto la meglio […] L'articolo Pagelle Parma-Genoa 1-0, highlights e tabellino del match – VIDEO proviene da Serie A ...

Calcio - Serie A : anticipo Parma-Genoa 1-0 : 19.55 Kucka 'man of the match' nel Parma che stende 1-0 il Genoa al Tardini.Entrambe le squadre 'serene' a centro classifica Ritmi blandi in un 1°tempo brutto e soporifero.Gli ospiti ci provano con Criscito (tiro centrale) e Bessa (sinistro largo), l'unica vera chance è per i ducali al 38': controllo in area e girata di Inglese fuori di poco.Ripresa.Grifone pericoloso con Sanabria (63') e Lerager (67'),ma a segnare è il Parma dopo un vero ping ...

Parma-Genoa 1-0 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/12 Francesca Soli/LaPresse ...

In campo Parma Genoa 1-0 DIRETTA : In campo Parma Genoa 1-0 LIVE secondo anticipo della 27/ma giornata di Serie A Parma-Genoa 1-0: 33' pt, Kucka mette in rete al termine di un batti e ribatti durante il quale i ducali colpiscono 2 ...

Parma-Genoa : 1-0 risultato e cronaca in diretta live : Parma-Genoa, 27ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Serie A - 27^ giornata in diretta : i risultati live e la classifica aggiornata - il Parma affronta il Genoa : 1/31 Alessandro Tocco/LaPresse LaPres ...

Parma-Genoa 0-0 Diretta Prandelli fa debuttare ex portiere Chapecoense : Parma-Genoa, al Tardini, è il secondo match del 27° turno di Serie A. Le 2 squadre arrivano alla sfida con gli stessi punti in classifica. Sono salite a quota 30 con i pareggi conquistati ...