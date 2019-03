Pallanuoto | Eurolega 2019 | impresa Plebiscito Padova | rimonta che vale la Final Four

Pallanuoto femminile - le migliori italiane dell’andata dei quarti di finale di Eurolega. Elisa Queirolo guida Padova ad un prezioso pari esterno : Le gare d’andata dei quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile hanno riservato un preziosissimo pari esterno al Padova con l’Ujpest in quel di Budapest, mentre per il Catania è arrivato un brutto ko interno contro le fortissime iberiche del Sabadell. Andiamo a scoprire le migliori italiane delle due sfide: Elisa Queirolo (Padova): la capitana del Setterosa guida anche le patavine, soprattutto nel terzo tempo, ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019 : Ujpest-Padova 6-6. Pesantissimo pari esterno delle patavine nell’andata dei quarti di finale : Pesantissimo pari esterno per il Padova nell’andata dei quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le venete impattano per 6-6 in casa delle magiare dell’Ujpest, venendo raggiunte a 3″ dalla sirena finale. Discorso qualificazione ancora del tutto aperto, le patavine hanno le carte il regola per accedere alla Final Four della manifestazione. Nel primo quarto Grab porta avanti le patavine ma Keszthelyi impatta, ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019 : Catania e Padova alla ricerca di una complicata qualificazione alla Final Four : Si giocheranno domani una prima importante fetta di stagione il Catania ed il Padova: sono infatti in programma i match d’andata dei quarti di Finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile. Le etnee ospiteranno alle ore 18.00 le iberiche del Sabadell, mentre le patavine faranno visita alle magiare dell’Ujpest alle ore 20.00. Per entrambe le formazioni italiane l’accesso alla Final Four sarà difficile, ma non impossibile, e ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019 : sorteggio da brividi per le italiane. Catania-Sabadell e Ujpest-Padova : Dopo il secondo posto nella fase a gironi preliminare si prospettava un sorteggio duro per Catania e Padova e l’urna di Nyon ha riservato duri scogli nei quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile per le squadre italiane. Per le etnee ecco il temibilissimo Sabadell, squadrone iberico, mentre per le patavine ci sarà l’Ujpest, squadra magiara che nei preliminari ha battuto il Catania e lo scorso anno eliminò le venete ...

Pallanuoto - le migliori italiane dei preliminari di Eurolega. Bianconi e Queirolo portano ai quarti Catania e Padova : I preliminari dell’Eurolega di Pallanuoto femminile hanno promosso Padova e Catania come seconde dei raggruppamenti e quindi ora le due compagini italiane sono attese da un sorteggio duro in vista dei quarti di finale. Eliminata invece Rapallo, forse ancora troppo acerba per questa manifestazione. Andiamo a scoprire le migliori italiane della prima fase della maggiore competizione continentale. Roberta Bianconi (Catania): impareggiabile ...

Pallanuoto femminile - preliminari Eurolega 2019 : Olympiacos-Padova 9-9. Le campionesse d’Italia vanno ai quarti da seconde : Serviva una vittoria, invece arriva un pari: il Padova impatta sul 9-9 con l’Olympiacos e passa ai quarti dell’Eurolega di Pallanuoto femminile da seconda classificata, e così incrocerà una delle vincitrici dei gironi eliminatori nella prima fase ad eliminazione diretta. Le patavine però dimostrano di potersela giocare alla pari con chiunque. Partono meglio le elleniche, che in un minuto e mezzo vanno già sul 2-0, ma al tramonto ...

Pallanuoto femminile - preliminari Eurolega 2019 : Lille-Catania 5-15. Etnee ai quarti da seconde : Obiettivo centrato: il Catania batte per 15-5 il Lille ed accede ai quarti dell’Eurolega femminile da seconda del raggruppamento, incrociando così nel primo turno ad eliminazione diretta una delle formazioni che hanno vinto i quattro gironi eliminatori. Gara a senso unico quella odierna, che le Etnee dominano fin dal via. Nel primo quarto infatti le siciliane vanno sul 5-0 e chiudono già i conti: in gol tre volte Garibotti, oltre a ...

Pallanuoto femminile - preliminari Eurolega 2019 : Rapallo-Vouliagmeni 5-13. Termina l’avventura europea delle liguri : Troppo forte per il Rapallo la formazione ellenica del Vouliagmeni: le greche si impongono con il largo punteggio di 5-13 e passano ai quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile. Per le liguri invece il cammino europeo è già Terminato, al culmine di una fase eliminatoria che ha portato una sola vittoria e ben tre sconfitte. Partita indirizzata già dopo soli otto minuti, conclusi col punteggio di 1-5: Viacava trova la via del ...

Pallanuoto femminile - preliminari Eurolega 2019 : Kosice-Rapallo 6-21. Le liguri continuano a sperare nei quarti : Il Rapallo continua a sperare nella qualificazione ai quarti dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le liguri schiantano per 6-21 le padrone di casa del Kosice e domattina si giocheranno il tutto per tutto contro le elleniche del Vouliagmeni nella sfida decisiva. Alla formazione italiana servirà però una vittoria con due reti di scarto. Senza storia la sfida odierna, finita praticamente dopo soli otto minuti: nel primo quarto Rapallo è già ...

Pallanuoto femminile - preliminari Eurolega 2019 : Padova-Matarò 11-7. Campionesse d’Italia già ai quarti : Padova è già ai quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le Campionesse d’Italia battono anche il Matarò, per 11-7, e restano in testa al raggruppamento in compagnia delle elleniche dell’Olympiacos, contro le quali domattina si giocheranno il primato. Alle patavine servirà una vittoria per cercare un miglior accoppiamento nella fase ad eliminazione diretta. Nel primo quarto le padrone di casa cercano di ...

Pallanuoto femminile - preliminari Eurolega 2019 : Padova-Ugra Khanty 15-5. Ottimo esordio delle venete : Ottimo esordio per Padova nei preliminari dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le campionesse d’Italia, che giocano in casa il raggruppamento, spazzano via per 15-5 l’Ugra Khanty e si apprestano a disputare tra domani e domenica le due sfide decisive per il passaggio ai quarti. Poker di Armit, tripletta per Grab. Nel primo parziale partenza a rilento della formazione italiana, che va sotto due volte, prima sullo 0-1 e poi ...

Pallanuoto femminile - preliminari Eurolega 2019 : Ethnikos-Catania 5-15. Riscatto delle etnee - quarti ad un passo : Pronto Riscatto del Catania nella terza gara dei preliminari dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le etnee schiantano per 15-5 le greche dell’Ethnikos Pireo e prenotano il secondo posto nel girone, che assicura il passaggio ai quarti di finale della manifestazione. Sugli scudi Bianconi, autrice di cinque reti e Garibotti, per quattro volte in gol. Gara virtualmente chiusa già nel primo quarto con le siciliane avanti 6-1 in soli ...

Pallanuoto - Eurolega 2019 : troppo forte il Sabadell - Rapallo si arrende per 17-9 : Un avversario nettamente troppo forte, non alla portata. Arriva la seconda sconfitta nel girone preliminare di Eurolega per il Rapallo che, a Kosice, viene sconfitto dalle fortissime spagnole del Sabadell, squadra iberica che ha il suo interno le migliori giocatrici della Nazionale, oltre a due statunitensi del calibro di Maggie Steffens e Kiley Neushul. Non c’è praticamente mai partita: risultato finale di 17-9. Ora per le azzurre si fa ...

Pallanuoto - Eurolega 2019 : Orizzonte Catania deve arrendersi all’Ujpest - niente prima piazza nel girone : niente da fare nel secondo match della fase preliminare dell’Eurolega di Pallanuoto femminile per quanto riguarda L’Ekipe Orizzonte Catania: in quel di Atene le siciliane guidate da Miceli escono sconfitte per 9-6 nello scontro diretto che valeva la prima piazza del raggruppamento con le forti ungheresi dell’Ujpest. Match che prende subito una piega non positiva per le azzurre che dopo il primo quarto sono già sotto 4-1 e non ...