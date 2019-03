Palermo | padre abusa della figlia | ' Meglio morta che lesbica'

Blastingnews

(Di sabato 9 marzo 2019) Una situazione di abusi all'interno dell'ambito familiare in uno dei comuni del palermitano, dove una giovane è stata violentata dala causa dei suoi orientamenti sessuali. La ragazza, quando ha iniziato a subire gli abusi, aveva appena 15 anni ed era stata segregata in casa, isolata praticamente dal resto del mondo. Lo stupro subito dal genitore aveva una motivazione delirante: avrebbe avuto lo scopo di punire ladimostrandole in maniera pratica 'le cose giuste da apprezzare e cercare'. Secondo le testimonianzevittima, i genitori avevano scoperto i suoi gusti sessuali leggendo alcuni sms in cui lei stessa ammetteva di preferire quindi le donne agli uomini. Da qui la reazione vergognosa da partefamiglia. La giovane, durante quel periodo, è stata rinchiusa nella propria camera per settimane intere ed è stata ripetutamente violentata dalche la incitava in ...

moriartess : RT @DarioBallini: 'meglio morta che lesbica'. E giù botte dalla madre. 'tu questo devi guardare'. E il padre la violenta, per 'correggerla'… - AlbertoEnricoA2 : RT @CorsivoCorrosiv: #Palermo. #Picchiata e #abusata dal padre, la madre consenziente: 'Meglio morta che #lesbica'. Non sarebbe meglio les… - calicxtae : RT @DarioBallini: 'meglio morta che lesbica'. E giù botte dalla madre. 'tu questo devi guardare'. E il padre la violenta, per 'correggerla'… -