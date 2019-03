Palermo | abusa per anni della figlia perché omosessuale con la complicità della famiglia

Palermo - padre abusa della figlia : 'Meglio morta che lesbica' : Una situazione di abusi all'interno dell'ambito familiare in uno dei comuni del palermitano, dove una giovane è stata violentata dal padre a causa dei suoi orientamenti sessuali. La ragazza, quando ha iniziato a subire gli abusi, aveva appena 15 anni ed era stata segregata in casa, isolata praticamente dal resto del mondo. Lo stupro subito dal genitore aveva una motivazione delirante: avrebbe avuto lo scopo di punire la figlia dimostrandole in ...

Palermo - picchiata e abusata dal padre perché omosessuale : avrebbe tentato il suicidio : Un incubo cominciato nel momento in cui i genitori scoprirono alcuni messaggi sul suo telefonino, dai quali si evinceva che fosse omosessuale. Da lì in poi, la vita di una quindicenne (all'epoca dei fatti) di Palermo non è stata più la stessa. Quella stessa mattina, infatti, il padre e la madre andarono di corsa a prelevarla dalla scuola, per poi rinchiuderla in camera e picchiarla con forza. Come se non bastasse, mentre la colpiva la madre le ...