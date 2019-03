tp24

(Di sabato 9 marzo 2019) L'asticella del malaffare mafioso si alza sempre di più. Il politico, sempre meno vittima, assurge agli onori della cronaca per la voracità di potere. Fame assoluta che lo porta a muoversi in prima persona verso la famiglia mafiosa per garantirsi pacchetti di voti. 'IL 'PONTE' TRA' - Questo è stato ...

palermo24h : Operazione ‘Scrigno’, mafia e politica a Trapani e in provincia - Tp24it : Operazione ‘Scrigno’, mafia e politica a Trapani e in provincia - RDilluvio : RT @TelevalloMazara: OPERAZIONE SCRIGNO, INTERVIENE IL SINDACO DI CAMPOBELLO DI MAZARA... -