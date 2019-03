On Air | Lazio crocevia Champions Ranieri in piena emergenza

Manchester City - la Uefa apre un'inchiesta per violazione del FAir Play Finanziario : Il Manchester City potrebbe essere nei guai. La Camera Investigativa della Uefa, come spiegato in un comunicato ufficiale, ha aperto un'inchiesta nei confronti del club di Premier League per possibili ...

TORNA LA MOTO GP - Undici campioni del mondo, diciotto "veterani" della categoria e quattro rookie. Valentino Rossi l'anziano, con i suoi 40 anni appena compiuti ed il frances e Fabio Quartararo il ...

RyanAir - accertate gravi violazioni su contributi e manodopera : “Solo nel 2014 oltre 9 milioni di tasse non pagate” : Solo per l’anno 2014 Ryanair non ha pagato oltre nove milioni di euro di tasse. È quanto accertato dall’Ispettorato nazionale del lavoro, insieme agli ispettori di Inps e Inail: nella fattispecie si tratta di violazioni contributive e illecito ricorso a manodopera dipendente da società terze. “Le somme ascritte a debito della compagnia irlandese ammontano a complessivi 9.228.460,56 euro a titolo di contributi e di somme ...

Trono Over : Gianni Sperti fa nuove rivelazioni su Gian Battista e ClAire : Gianni Sperti torna ad attaccare Gian Battista e Claire del Trono Over Giorni fa è arrivata una segnalazione alla redazione del dating show su Gian Battista e Claire che ha creato polemiche. Quale segnalazione? Un telespettatore anonimo ha ripreso di nascosto con un cellulare i due in un bar a mettersi d’accordo su cosa dire e fare nelle prossime puntate. Il video è stato poi girato alla redazione del Trono Over. Tuttavia i due hanno ...

Affitti brevi - il Tar del Lazio ha respinto il ricorso di Airbnb : Il Tar del Lazio "ha respinto le richieste di Airbnb, che si rifiutava di applicare la legge sugli Affitti brevi". A renderlo noto è Federalberghi, sottolineando che "non ci sono più alibi per chi, da ...

In estate migliaia di voli RyanAir saranno a rischio cancellazione : Se viaggiate spesso con Ryanair, attenti ai prossimi voli estivi. La società di voli low-cost ha annunciato che quest'estate il numero di voli cancellati o in ritardo potrebbe aumentare in modo significativo a causa dell'alto numero di sciopero e della carenza di personale, riporta il Guardian. Kenny Jacobs, un alto dirigente dell'azienda nel settore Marketing, ha detto al quotidiano inglese che i problemi del traffico aereo "al momento ...

Airbus ha completato la revisione dei requisiti di sistema per la costellazione Telesat LEO : Airbus Defence and Space ha completato con successo la revisione dei requisiti del sistema (SRR: System Requirement Review) della costellazione Telesat LEO e sta attualmente lavorando alla progettazione dettagliata del sistema. Lo sviluppo di tecnologie chiave destinate ai segmenti sia spaziali che terrestri consentirà ad Airbus di offrire soluzioni in grado di soddisfare le elevate aspettative di Telesat, e sviluppare anche un approccio ...

FAir Play Finanziario - UEFA pubblica la relazione sulle licenze per club : Fair Play Finanziario UEFA – La UEFA ha pubblicato la decima edizione della relazione comparativa sulle licenze per club. Oltre a esaminare l’anno Finanziario 2017, il documento dell’organo che governa il calcio europeo analizza le principali tendenze degli ultimi 10 anni. Sia i dati del 2017 che quelli degli ultimi 10 anni delineano un quadro […] L'articolo Fair Play Finanziario, UEFA pubblica la relazione sulle licenze ...