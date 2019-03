Nozze da favola per Katy Perry | sposerà Orlando Bloom nel castello di Cenerentola

vanityfair

(Di sabato 9 marzo 2019)all'amfAR gala di Los Angelesall'amfAR gala di Los Angelesall'amfAR gala di Los Angelesall'amfAR gala di Los Angelesall'amfAR gala di Los AngelesQuale futura sposa non sognada? Quelle dilo saranno davvero. Almeno a giudicare dalla location: ildinel parco Disney World nei pressi di, capitale della Florida. Secondo il Sunday Mirror la cantante, dopo aver vagliato diversi siti tra cui un club privato per prestigiatori e la Getty Villa di Los Angeles, avrebbe infine scelto il fiabesco maniero. Di sicuroha già trovato il protagonista della colonna sonora del suo matrimonio: l’amico e collega Lionel Richie. I due sono attualmente impegnati come giudici nel talent show American Idol. ...

VanityFairIt : Saranno nozze da favola ?? - matrimonio_com : Una cerimonia elegante e allo stesso tempo informale. Ecco le nozze da favola di Laura e Matteo! ?? -