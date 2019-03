Novità Netflix marzo 2019 | migliori serie tv da vedere

gqitalia

(Di sabato 9 marzo 2019) Per trama e per protagonisti, le più interessantitvdisono piuttosto maschili. In After Life Ricky Gervais è un fresco vedovo prima pronto a suicidarsi per amore e poi deciso a vivere ancora e a lungo per 'punire il mondo'. In modo pestifero, si intende.In Turn Up, Idris Elba è un dj che stenta a 'mettere la testa a posto', fino a quando non si trova a fare da balia a una ragazzina difficile, figlia di uno dei suoi più cari amici.Motori rombanti, ambizione, abnegazione e adrenalina, invece, sono al centro di Formula 1: Drive to Survive, unadocumentaristica che, curata dall'autore di Senna e Amy (Whinehouse, ndr), mostra il dietro le quinte del mondo di circuiti e gran premi come non è mai stato fatto prima.A metà mese, invece, torna la truppa di Arrested development, per le sue ultime otto puntate. Spesso molto adulti, poi, i contenuti di Love, ...

