Non solo chiusure domenicali | il dramma dei negozi che chiudono per sempre

NBA - Non più il solo Harden : D'Antoni ha ritrovato Houston - di nuovo tra le grandi : C'era una volta Houston penultima nella Western Conference, pochissimi mesi dopo aver chiuso davanti a tutti la regular season. E c'è oggi Houston terza nella Western Conference grazie al sorpasso ai ...

I lavori del futuro : ecco tutte le figure che faranno guadagnare entro il 2030 - e Non solo - - InvestireOggi.it : ... il Costruttore di parti del corpo, il Manager/consulenti della terza età, il "Pharmer", agricoltore/allevatore genetista, il Chirurgo per l'aumento della memoria, l'Etico della "nuova scienza", il ...

Disparità di genere : Non è solo una questione di salario. I dati della ricerca del Cnel parlano chiaro : Al seminario 'L'uguaglianza non ha genere', svoltosi a Roma nella sede dello stesso Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, alla presenza di esperti, accademici e sindacalisti, tra cui Susanna Camusso, ex segretaria generale della Cgil, è stato evidenziato come la Disparità retributiva è solo uno ...

Non solo Beverly Hills - i ruoli di Luke Perry dopo Dylan McKay - non memorabili e da eterno rubacuori (video) : La morte prematura di Luke Perry ha fatto gridare tutti alla fine degli anni Novanta, come se questi non fossero finiti già da circa un ventennio. Piuttosto, l'evento tragico soprattutto per l'età dell'attore, soli 52 anni, ha scatenato una malinconia generale di quelle che fanno ricordare agli adolescenti del secolo scorso come siano ormai entrati irrimediabilmente nell'età adulta, spingendoli a fare i conti coi riferimenti della cultura pop ...

Nissan - Non solo ibrido ma anche diesel e benzina 6d-Temp : Su Micra anche il benzina DIG-T da 1,0 litri e 117 CV di potenza, abbinato a cambio manuale a sei rapporti, mentre per gli amanti delle linee sportive arriva la versione speciale Micra N-Sport con ...

Tav - Di Maio duro su Salvini : "Ci vuole serietà - Non decide da solo". M5S : "La crisi è già aperta" : "Siamo la seconda economia manifatturiera d'Europa, dobbiamo cercar di diventare sempre più competitivi" e fermarsi significherebbe "volersi far del male. I nostri competitor saranno felicissimi e i ...

Napoli - caos e spazzatura davanti alla Curva B : «Lavoro da solo e Non ce la faccio» : Una grande discarica a cielo aperto tra il verde e i giardinetti tra piazzale D'Annunzio e via Pirandello. Così si presentano le strade davanti alla Curva B dello stadio San Paolo, i...

Roma - Rosella Sensi : 'Di Francesco un grande. La nuova società? Il calcio Non è solo business!' : Una famiglia porta quel coinvolgimento giusto per non rendere troppo arido questo sport che di arido non ha nulla. La nuova società? Ho le mie idee, ma non dispenso consigli. Forse a campionato ...

Il Tesoro dopo le polemiche : 'Il bando di consulenza gratuita è solo per esperti - Non è un'opportunità di lavoro' : consulenza gratuita di personalità affermate, non un'offerta di lavoro per tutti. Il Ministero dell'Economia e della Finanze chiarisce il contenuto del bando pubblicato lo scorso 27 febbraio sul sito del dicastero, nel quale si offriva un incarico ad esperti di "diritto - nazionale ed europeo - ...

Il Tesoro dopo le polemiche : "Il bando di consulenza gratuita è solo per esperti - Non è un'opportunità di lavoro" : consulenza gratuita di personalità affermate, non un'offerta di lavoro per tutti. Il Ministero dell'Economia e della Finanze chiarisce il contenuto del bando pubblicato lo scorso 27 febbraio sul sito del dicastero, nel quale si offriva un incarico ad esperti di "diritto – nazionale ed europeo – societario, bancario e/o dei mercati e intermediari finanziari" con un esperienza di (almeno) 5 anni per una consulenza alla Direzione ...

Tav - Salvini : 'Ok alla revisione - ma l'opera va fatta'. Di Maio : 'Non decide da solo' : Scintille tra i due vicepremier sulla Tav. "Nel contratto c'è la revisione dell'opera che è giusta, si possono tagliare spese, strutture, è giusto chiedere più contributi all'Europa e alla Francia. ...

Tav - Salvini : 'Oggi nessun vertice - ne riparliamo lunedì'. Di Maio : 'Non decide da solo' : Scintille tra i due vicepremier sulla Tav. "Nel contratto c'è la revisione dell'opera che è giusta, si possono tagliare spese, strutture, è giusto chiedere più contributi all'Europa e alla Francia. ...

Rummenigge : 'Ronaldo Non va giudicato solo se vince la Champions' : Il direttore amministrativo del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, in una lunga intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' ha analizzato la situazione di alcuni top club europei e il caso Icardi. Tra le società big prese in considerazione c'è anche la Juventus che rischia di uscire dalla Champions League dopo la sconfitta per 2-0, maturata contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Le difficoltà dell'ottavo di Juve e Bayern L'ex ...

Tav - Di Maio a muso duro : "Salvini Non decide da solo" : La tensione è alle stelle. O almeno così appare dalle dichiarazioni pubbliche rilasciate dai protagonisti e dai tanti retroscena pubblicati. Voci di crisi di governo, muro contro muro sulla Tav, distanze tra Lega e M5S. Oggi Di Maio torna a riptere, come fatto ieri, che è da "irresponsabili" mettere a rischio il governo sull'alta velocità, definita questione "marginale". E poi si dice "interdetto" dalla Lega "che mette in discussione" ...