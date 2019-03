Niente proroga | da lunedì a casa i bimbi non vaccinati

ilgiornale

(Di sabato 9 marzo 2019) Non ci saranno proroghe sul fronte vaccini. Da domenica 10 marzo i genitori che non hanno mostrato agli istituti scolastici la certificazione sulle vaccinazioni dei figli, come previsto dalla legge Lorenzin, potrebbero dover tenere itrovarsi le porte della scuola serrate. Su questo punto era intervenuto il ministro Salvini che aveva chiesto un nuovo decreto con una lettera al ministro Grillo inviata nel corso della settimana. L'associazione nazionale dei presidi si appresta però ad applicare le direttive: "prossimo, per chi non si presenterà a scuola con il certificato richiesto, applicheremo semplicemente la legge".Questo significa che "negli asili, i bambini sprovvisti di certificato non potranno entrare. Nelle altre scuole, invece, in questi casi è prevista solo una sanzione pecuniaria, e gli alunni potranno entrare lo stesso", fanno sapere i dirigenti ...

