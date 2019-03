New York | c' è l' accordo per la vendita del Chrysler Building a 150 milioni

New York : nella bufera Devon Energy : Affonda sul mercato Devon Energy , che soffre con un calo del 4,51%. La tendenza ad una settimana di Devon Energy è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare ...

New York : calo per Movado : Composto ribasso per la big statunitense degli orologi di lusso , in flessione dell'1,80% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Movado è più fiacca rispetto all'andamento del World ...

New York : scambi al rialzo per Sotheby's : Balza in avanti la casa d'aste del Regno Unito , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,80%. Lo scenario su base settimanale di Sotheby's rileva un allentamento della ...

New York : profondo rosso per Eog Resources : A picco Eog Resources , che presenta un pessimo -4,67%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Eog Resources ...

New York : sell-off per Cimarex Energy : Aggressivo ribasso per Cimarex Energy , che passa di mano in perdita del 5,05%. La tendenza ad una settimana di Cimarex Energy è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale cedimento ...

New York : le vendite travolgono Noble Energy : Si muove in profondo rosso Noble Energy , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,54% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-...

New York : perdite consistenti per Marathon Oil : Ribasso scomposto per Marathon Oil , che esibisce una perdita secca del 4,72% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un ...

New York : nella bufera Apache : Aggressivo ribasso per Apache , che passa di mano in perdita del 4,72%. L'andamento di Apache nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

A New York - forte ascesa per Lennar : Brilla Lennar , che passa di mano con un aumento del 3,31%. Lo scenario su base settimanale di Lennar rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo S&P-500 . Tale ripiegamento ...

New York : senza freni Dr Horton : Effervescente Dr Horton , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,12%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Dr Horton ...

New York : balza in avanti Toll Brothers : Rialzo marcato per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che tratta in utile dell'1,98% sui valori precedenti. L'andamento di Toll Brothers nella settimana, rispetto al World ...

New York : Callaway Golf in forte calo : Retrocede molto la società che produce attrezzature da Golf , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,01%. Lo scenario su base settimanale di Callaway Golf rileva un allentamento della ...

Il New York Times definisce l’impero autostradale dei Benetton un caso di fallimento della privatizzazione : In un lungo articolo a firma di David Segal e Gaia Pianigiani, nei giorni scorsi il New York Times si è soffermato sull’ascesa dei Benetton (“la famiglia italiana famosa per i maglioni di lana e un impero mondiale dell’abbigliamento”) dal settore tessile fino alla convenzione che ha fruttato ad Autostrade la gestione della rete stradale. l’impero dei Benetton si è espanso grazie ai rapporti politici consolidati e il caso Autostrade, secondo il ...

New York : seduta molto difficile per Wynn Resorts : Si muove in profondo rosso la società che gestisce una importante catena di Casino , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,37% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo ...