NBA Sundays | sfida al vertice per la prima serata Europea | va in scena il match tra

NBA Sundays : alle 21.30 su Sky Sport Philadelphia sfida Indiana per il terzo posto a Est : Per l'ultimo showdown stagionale l'appuntamento è alle 21.30 di domenica su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi.

NBA Sundays – Harden contro Irving domenica notte : la preview di Rockets-Celtics : L’NBA fa un grande regalo a tutti i fan europei: big match alle 21:30 di domenica notte, in campo Houston Rockets e Boston Celtics L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Boston Celtics ospitare gli Houston Rockets al TD Garden, con diretta domenica 3 marzo a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA. Boston Celtics:Boston ha vinto 12 delle ultime 15 ...

NBA Sundays - i Raptors al cospetto di Orlando all’Air Canada Center : Kyle Lowry pronto alla sfida : L’All-Star dei Toronto Raptors Kyle Lowry si è espresso anche sui candidati al premio di MPV della stagione L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Toronto Raptors ospitare gli Orlando Magic all’Air Canada Center, con diretta domenica 24 febbraio a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA. Con la seconda parte della stagione NBA cominciata da poco, ...

NBA Sundays - big match in prima serata per l’Europa : i Lakers di LeBron Jams sfidano Philadelphia : L’appuntamento è fissato per domenica 10 febbraio a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA, al Wells Fargo Center si sfideranno Philadelphia-Lakers L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Philadelphia 76ers ospitare i Los Angeles Lakers al Wells Fargo Center, con diretta domenica 10 febbraio a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA. Los Angeles Lakers:I ...

NBA Sundays – Il big match della domenica sera è Celtics-Thunder : la preview dell’incontro : L’appuntamento con NBA Sundays, le sfide domenicali del basket USA da gustare ad ‘orario europeo’ riserva come piatto forte un big match eccezionale: Boston Celtics-Oklahoma City Thunder L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Boston Celtics ospitare gli Oklahoma City Thunder al TD Garden, con diretta domenica 3 febbraio a partire dalle ...

Risultati NBA Sundays – Vittorie per Cleveland Cavaliers e Los Angeles Clippers : ko Bulls e Kings : Cavaliers e Clippers sorridono: i Risultati delle due sfide di NBA della prima serata domenicale per l’Europa In attesa delle numerose sfide della notte, la domenica sera ha regalato due speciali sfide di NBA, che hanno appassionato tutti i fan della palla a spicchi americana. Splendida vittoria dei Cleveland Clavaliers, che hanno battuto, in trasferta, i Chicago Bulls per 101-104. I 21 e 17 punti rispettivamente di Markkanen e ...

NBA Sundays : L.A. Clippers-Sacramento Kings LIVE dalle 21.30 : La partita di questa sera alle 12.30 americane, ore 21.30 italiane, in diretta su Sky Sport NBA, vedrà di nuovo protagonisti i ragazzi di coach Rivers, chiamati a battere i Sacramento Kings per ...

NBA Sundays – Gallinari pronto a togliere la corona ai Kings con i suoi Clippers : la preview del match : Domenica notte, ad orario europeo (21:30), l’appuntamento con l’NBA Sundays regala la sfida tra Los Angeles Clippers e Sacramento Kings L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Los Angeles Clippers ospitare i Sacramento Kings allo Staples Center. Sacramento Kings: I Kings sono stati una delle sorprese di questa stagione, rimanendo ancora in ...

NBA Sundays – Pacers contro Hornets : la preview della sfida di domenica notte : domenica notte, ad orario Europeo, l’NBA propone l’interessante sfida tra Pacers e Hornets: la preview del match L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede gli Indiana Pacers ospitare gli Charlotte Hornets alla Bankers Life Fieldhouse. Charlotte Hornets:Nonostante abbiano perso otto delle loro ultime 11 partite (al 13 Gennaio), gli Hornets ...

NBA Sundays : Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks LIVE dalle 21.30 : "I Milwaukee Bucks sono la miglior squadra a Est per record al giro di boa della regular season NBA". Una frase che in Wisconsin sognavano di sentir pronunciare sin dallo scorso ottobre, ma che non ...

NBA Sundays – I Bucks di Antetokounmpo affrontano gli Hawks di Trae Young : la preview del match : La sfida di questa domenica, in prima serata per il pubblico europeo, vedrà scontrarsi Milwaukee Bucks e Atlanta Hawks: ecco la preview della sfida L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede gli Altanta Hakws ospitare i Milwaukee Bucks alla Philips Arena, con diretta domenica 13 gennaio a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA. Milwaukee Bucks:I Bucks hanno vinto ...

NBA Sundays : Giannis Antetokounmpo e l'esame Atlanta Hawks da superare : "I Milwaukee Bucks sono la miglior squadra a Est per record al giro di boa della regular season NBA". Una frase che in Wisconsin sognavano di sentir pronunciare sin dallo scorso ottobre, ma che non ...

NBA Sundays - i Lakers senza LeBron vanno in casa dei Timberwolves : LIVE : La partita è in diretta su Sky Sport NBA, canale 206, con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

NBA Sundays – Domani sera la sfida tra Timberwolves e Lakers : NBA Sundays: Towns e Timberwolves sfidano i Lakers ancora privi di LeBron James. Domenica 6 gennaio in diretta dalle 21.30 su Sky Sport NBA L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Minnesota Timberwolves ospitare i Los Angeles Lakers al Target Arena, con diretta domenica 6 gennaio a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA. Los Angeles Lakers: LeBron James ha ...