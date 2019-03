NBA | Non più il solo Harden | D' Antoni ha ritrovato Houston | di nuovo tra le grandi

NBA – Bogut non si nasconde : “firma con gli Warriors? Scelta semplice - se devo sventolare l’asciugamano per 20 partite lo farò” : Andrew Bogut non si nasconde e svela di essere conscio del suo ruolo di secondo piano negli Warriors: il centro australiano sa bene però che anche un minimo apporto sarà importante alla causa Cercato da Sixers e Warriors in vista del finale di stagione, Andrew Bogut non ha avuto dubbi su quale squadra scegliere. Il centro australiano è tornato a vestire la maglia di Golden State, con la quale si è laureato campione NBA 2015. Ai microfoni ...

NBA - Vince Carter non pensa al ritiro : 'Voglio giocare un altro anno' : L'ex giocatore Jalen Rose, diventato uno dei volti di ESPN, è solito prendere in giro i "vecchietti" ancora nella NBA invitandoli a " keep gettin dem checks ", a continuare a collezionare assegni. A ...

NBA 2019 - i risultati della notte (8 marzo) : Antetokounmpo trascina i Bucks - i Thunder battono i Trail Blazers all’overtime nonostante i 51 di Lillard : Soltanto due, ma importanti, le sfide di una notte NBA che non ha lesinato attimi di grande pallacanestro e altri di tensione, con i due risultati che vanno da un dominio netto a una grandissima incertezza. I Milwaukee Bucks superano con pieno merito, in un vero e proprio big match per la Eastern Conference, gli Indiana Pacers: il punteggio finale è 117-98, con allungo dei Bucks a partire dal terzo periodo in avanti. Importanti le prove di ...

Risultati NBA – LeBron meglio di Jordan nonostante il ko dei Lakers : quarta vittoria di fila per gli Spurs - bene Bulls e Uthan Jazz : LeBron meglio di Jordan nella classifica punti all-time, ma i Lakers perdono anche contro i Nuggets: ko anche Pelicans e Knicks Nella notte italiana 10 sono stati i match che hanno dato spettacolo sui parquet oltreoceano. Tra questi la sfida che ha visto protagonista LeBron James. nonostante il team gialloviola stia attraversando un periodo ‘no’ (escono sconfitti anche contro i Nuggets), i 31 punti segnati durante la partita ...

NBA - D'Angelo Russell non ha dubbi : 'Sono io il giocatore più migliorato" : C'è chi dice De'Aaron Fox, a Sacramento, o il suo compagno Buddy Hield,. Chi dice Zach LaVine ai Bulls. Chi è convinto che alla fine vincerà Pascal Siakam a Toronto, e chi vorrebbe premiare il ritorno ...

NBA – Kevin Durant non si lascia ingannare : “Celtics talentuosi - saranno pronti per i Playoff” : Kevin Durant non si lascia ingannare dal momento non facile attraversato dai Boston Celtics: la stella degli Warriors crede nel miglioramento della franchigia dei Massachusetts in ottica Playoff La stagione dei Boston Celtics non è andata secondo, almeno fin qui, secondo i piani. La franchigia del Massachusetts è attualmente 5ª nella Estern Conference con un record di 38-26, certamente al di sotto delle aspettative pre-stagionali. Ad ...

NBA – Lakers - quando anche il ‘Re’ si arrende : LeBron James non difende - Kuzma lo spinge contro il tiratore [VIDEO] : Altra sconfitta nella notte per i Lakers, sembra non crederci più nemmeno LeBron James: diventa virale l’azione in cui il ‘Re’ non difende e Kuzma lo spinge sul tiratore La stagione dei Los Angeles Lakers sta per naufragare definitivamente. La sconfitta arrivata ieri notte contro i Clippers, la terza consecutiva nonchè la 34ª della stagione, fa scivolare i Lakers a 6 vittorie di svantaggio dai San Antonio Spurs che ...

NBA – Joel Embiid non ha dubbi : “Kevin Durant è il miglior giocatore della lega” : Parole al miele di Joel Embiid nei confronti di Kevin Durant: secondo il centro camerunense, la stella dei Golden State Warriors sarebbe il miglior giocatore della lega “Per me Kevin Durant è il miglior giocatore della lega”, firmato Joel Embiid. Il centro dei Sixers non ha nascosto i suoi apprezzamenti per la stella dei Golden State Warriors, dichiarati ai microfoni di Nick Friedell di ESPN prima della sfida tra Warriors e Sixers. Il big ...

NBA – Pat Riley non ha dubbi : “possiamo giocarcela con tutti - gli Heat faranno i Playoff” : Pat Riley nutre grande fiducia nelle potenzialità della sua franchigia: il gm degli Heat è convinto di poter giocare la postseason Con un record di 28 vittorie e 34 sconfitte, i Miami Heat sono in piena lotta per un piazzamento Playoff. La franchigia della Florida è attualmente a solo 1 partita di svantaggio dai Magic che occupano l’ultimo posto utile della postseason, mentre i Pistons (6°) sono a sole 3 vittorie di vantaggio. Pat Riley, ...

NBA – Il proprietario dei Sixers non usa mezze misure : “uscire al primo turno dei Playoff sarebbe un problema” : Josh Harris, proprietario dei Sixers, mette in chiaro le cose in vista della postseason: uscire al primo turno dei Playoff sarebbe un disastro Con gli arrivi di Jimmy Butler e Tobias Harris, i Sixers hanno dato la scossa decisiva al tanto decantato ‘The Process’: non c’è più tempo di aspettare, adesso bisogna vincere. E i Sixers sembrano voler puntare alle Finals già a partire da questa stagione. Lo confermano le ambizioni del proprietario ...

NBA – LeBron James striglia i Lakers : “è chiaro che non cogliamo più le opportunità” : Dura sconfitta contro i Phoenix Suns per i Lakers: LeBron James striglia i suoi e li invita a cogliere le opportunità necessarie per scalare la classifica In casa Lakers c’è qualcosa che non va! La sconfitta rimediata contro i Suns è la seconda consecutiva, la 33ª in stagione: ko arrivato contro l’ultima squadra della Western Conference con all’attivo appena 13 vittorie. I Lakers hanno perso contro Pelicans, Hawks, Grizzlies e ...

NBA – Lakers - Kyle Kuzma non le manda a dire : “se perdiamo contro squadre peggiori c’è un problema” : Kyle Kuzma non usa mezze misure dopo la sconfitta dei Lakers contro i Suns: in casa giallo-viola c’è qualche problema Seconda sconfitta consecutiva per i Lakers, 33ª in stagione. I giallo-viola nella notte sono stati sconfitti dai Phoenix Suns, ultima squadra della Western Conference con all’attivo appena 13 vittorie. I Lakers hanno perso contro Pelicans, Hawks, Grizzlies e Suns nelle ultime uscite, squadre dichiaratamente in modalità ...

Risultati NBA – I 43 di Antetokounmpo non bastano ai Bucks - ko anche i Lakers di LeBron James : Importanti vittorie, sorprendenti ko e tanto spettacolo: tutti i Risultati delle partite di NBA della notte italiana Una notte ricca di spettacolo con le partite NBA. Sui parquet americani il campionato più amato e seguito non si smentisce mai. Gli Indiana Pacers hanno ceduto per 112-117, davanti al pubblico di casa, agli Orlando Magic, trascinati alla vittoria dai 27 punti di Vucevic. Sorridono i Miami Heat, che hanno superato in casa i ...