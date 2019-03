NBA | Gallinari strepitoso con 34 punti | Williams decisivo con 40 | OKC va ko a L A

L’umiltà di Danilo Gallinari : “più facile segnare in NBA che in Europa? Per me è semplice in tutto il mondo” : Danilo Gallinari ha commentato la questione, aperta da Luka Doncic qualche settimana fa, in merito al fatto se sia più facile segnare in Europa o in NBA: il ‘Gallo’ non ha alcuna difficoltà in ogni palazzetto di tutto il mondo Qualche settimana fa Luka Doncic aveva spiegato come, secondo lui, in NBA sia più facile segnare rispetto a quanto accade in Europa. Il campo più largo e la regola dei 3 secondi difensivi (non presente in Europa), ...