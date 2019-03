NBA – Enes Kanter snobba i Lakers | “mi avevano fatto un’offerta | vi spiego perchè ho

sportfair

(Di sabato 9 marzo 2019)ha rifiutato un’offerta dai Los Angelesprima dell’appordo ai Blazers: il centro turco non convinto dai troppi ‘problemi interni’ dei giallo-viola Stagione alquanto complicata per. Il centro turco ha dovuto affrontare i soliti problemi ‘politici’ che gli hanno impedito di partecipare alle trasferte fuori dagli USA, ma anche dal punto di vista cestistico, non se l’è passata alla grande.è stato costretto a svincolarsi dai Kncks, dopo la trade deadline, poichè finito ai margini di una squadra in ‘tanking mode’ e che mira a far crescere i giovani il più possibile in vista della prossima stagione. Da free agent,ha scelto i Blazers, rifiutando un’offerta dai. Il centro turco ha spiegato così i motivi del suo rifiuto: “imi, ma ho guardato alla ...

