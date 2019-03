NBA 2019 | i risultati della notte 9 marzo | Gallinari c’è e i Clippers vedono i playoff

oasport

(Di sabato 9 marzo 2019) Nove partite nellaNBA. I Los Angelessempre più vicini dopo aver ottenuto la quarta vittoria consecutiva, superando 118-110 gli Oklahoma City Thunder. Un successo importante per la squadra di Doc Rivers, che certifica il proprio settimo posto. Super prestazione di Lou Williams, che mette a referto 40 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, uscendo dalla panchina, ma tra i grandi protagonisti c’è anche Danilo, che chiude con 34 punti, 6 rimbalzi e 2 assist in 33 minuti di gioco. Ad OKC non bastano i 32 punti di Russell Westbrook, in una serata da soli 15 punti e 5/16 al tiro per Paul George.I Golden State Warriors vincono lo scontro al verticeWestern Conference e allungano sui Denver Nuggets, che vengono sconfitti alla Oracle Arena per 122-105. Un match che si era già deciso all’intervallo, con i padroni di casa avanti di diciassette ...

OA_Sport : Vittoria importante per i Los Angeles #Clippers in chiave playoff e grande protagonista Danilo #Gallinari. I… - andreagrazio85 : RT @Gazzetta_NBA: In @NBA @russwest44 spegna @Dame_Lillard; @Bucks domina i @Pacers - marcm1969 : RT @Gazzetta_NBA: .@Nba @JHarden13 come Wilt, ma va ko Boston @celtics e @sixers avanti tutta -