Nazionale Under 19 | raduno a Padova in vista della fase élite del Campionato Europeo | 28

Softball - le convocate dell’Italia per uno stage a fine marzo a Saronno. Presenti sia la Nazionale maggiore che quella Under 19 : In vista di un raduno in programma dal 24 al 27 marzo a Saronno, il manager della Nazionale italiana Enrico Obletter ha convocato 17 atlete per quanto riguarda il gruppo delle senior e 20 per l’Under 19 (anche se, a dire il vero, due nomi coincidono, quelli di Elisa Princic e Alessandra Rotondo). Di seguito l’elenco delle convocate: ITALIA Softball Chiara Bassi Valeria Bettinsoli Laura Bigatton Lisa Ann Birocci Priscilla ...

Fioretto a squadre Under 14 - gara Nazionale a Colle con oltre 500 atleti : Per il secondo anno consecutivo, torna a Colle di Val d'Elsa una competizione nazionale di scherma, ovvero il Grand Prix Kinder + Sport di Fioretto a squadre Under 14, organizzato dal Club Scherma Val d'Elsa A.S.D. L'appuntamento è per sabato 9 e domenica 10 marzi nel PalaFrancioli. La scelta della città non è casuale. Colle ...

Spezia Calcio : la Nazionale Under 23 nigeriana convoca Okereke : La Spezia - La Nazionale U23 nigeriana ha ufficialmente convocato David Okereke per il 18 marzo. Il giocatore, chiamato a partecipare alle qualificazioni per la Coppa D'Africa, non salterà la gara con ...

Venezuela - il mondiale under 20 come riscatto Nazionale : Il Venezuela sta vivendo, ormai da almeno un lustro a questa parte, un importante crisi economica che sta colpendo tutte le fasce sociali della popolazione.Calcio estero, mondiale under 20, Venezuela / Allo stesso tempo la nazionale under 20 è impegnata nel mondiale di categoria in Cile dopo il secondo posto ottenuto nell’edizione di due anni or sono.Nonostante questa situazione i ragazzi della vinotinto stanno dando tutto sul ...