Nardi e Ballard sono morti | concluse le ricerche degli alpinisti dispersi sul Nanga Parbat

Accertata l'identità delle due sagome sul Nanga Parbat : sono Nardi e Ballard : Ormai è definitivo: Daniele Nardi e Tom Ballard sono deceduti in seguito a una fortissima tempesta sul Nanga Parbat. Nei giorni scorsi, il basco Alex Txikon si era impegnato fino in fondo nella ricerca dei due alpinisti che risultavano dispersi da settimane e, con immensa sorpresa di tutti, era riuscito a individuare due sagome colorate a seimila metri sullo Sperone Mummery....Continua a leggere

Nanga Parbat - Nardi e Ballard sono morti. 'I corpi a 5.900 metri - non possiamo recuperarli' : Daniele Nardi e Tom Ballard sono morti sul Nanga Parbat. Quelle due sagome blu e rossa , i colori delle loro giacche a vento, avvistate sullo Sperone Mummery a 5.900 metri sono quelle dei due ...

I corpi individuati sono di Daniele Nardi e Tom Ballard : «Resteranno lassù» | Video : La conferma dell’ambasciatore italiano: identificate le sagome che erano state scoperte sullo sperone Mummery, a circa 5.900 metri. La spedizione è chiusa. La fidanzata dello scalatore: «Non mi hai ascoltato, te l’avevo detto che su quella via non dovevi andare»

Addio a Nardi - individuato anche il corpo di Ballard. La famiglia : accettato e condiviso suo ideale : Il mondo dell'alpinismo piange la scomparsa di Daniele Nardi, la conferma del riconoscimento da parte di Alex Txikon e dei soccorritori dei corpi dello scalatore italiano e di Tom Ballard a circa 5900 metri sul Nanga Parbat, nel nord del Pakistan, spegne l'ultima fiammella di speranza. anche l'ambasciatore italiano in Pakistan, Stefano Pontecorvo, via Twitter annuncia che Daniele Nardi e Tom Ballard sono morti e i loro corpi sono stati ...

