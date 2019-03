Napoli | violenza in Circumvesuviana | secondo i tre amici la vittima era consenziente

Napoli - San Giorgio : applausi e pianti per i tre accusati di violenza su una ragazza : In questi giorni nel napoletano, precisamente nella zona di San Giorgio a Cremano, si è consumato un caso di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 24 anni nell'ascensore della circumvesuviana. Gli aggressori sono stati tre e sono stati tutti riconosciuti. Si tratta di Antonio Cozzolino, Alessandro Sbrescia e Raffaele Borrelli. I tre protagonisti della vicenda sono stati trattenuti in commissariato dalle ore 2.00 alle ore 8.30 del mattino. ...

Aggredirono migrante - le scuse e l'abbraccio/ Foto : Napoli - perdono dopo la violenza : Il migrante aggredito a Napoli ha deciso di incontrare e perdonare i suoi aggressori: fa il giro del web la Foto che lo ritrae abbracciato ai due minorenni.

Napoli - si fingevano carabinieri per svaligiare ville e negozi : la violenza nelle rapine con maschere e pistole. Le immagini : I carabinieri veri arrestano quelli finti: a finire in manette una banda di sei persone che rapinava ville e negozi utilizzando la divisa dell’Arma. Le indagini dei militari hanno preso il via a settembre dopo una violenta rapina in una abitazione del quartiere San Carlo all’Arena. Uno dei malviventi, travestito da carabiniere, ha simulato di dover effettuare un controllo nell’abitazione e appena è riuscito a entrare nel cortile della villa si è ...

Napoli - violenza all'ospedale Santobono : rissa tra donne davanti ai piccoli pazienti : 'Ancora una video segnalazione che riprende comportamenti violenti all'interno di un pronto soccorso. Stavolta siamo all'ospedale pediatrico Santobono dove due signore sono state riprese mentre si ...

Violenza ultrà - presi i cinque guerriglieri di Napoli-Verona : Non si fecero cogliere di sorpresa, i poliziotti della Digos. Quel sei gennaio del 2018, avevano un quadro compiuto di cosa sarebbe accaduto, di quanti uomini li avrebbero affrontati e portarono a ...

Napoli - via il centro anti-violenza : è allarme per 130 donne : «Ho rischiato di morire, insieme a mia figlia, che mi ha salvata dalla furia del padre. Ora chi si prenderà cura di noi?». La donna, 40enne di nazionalità moldava, era stata...